El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza

Sublimotion Ibiza ya tiene fecha de apertura para esta temporada. El conocido como restaurante más caro del mundo abrirá el próximo 1 de junio en The Site, dentro de Bless Hotel Ibiza, donde dará servicio de forma ininterrumpida hasta el 30 de septiembre.

El proyecto, definido como el primer performance gastronómico del mundo, combina alta cocina, tecnología, espectáculo, puesta en escena y una experiencia inmersiva diseñada para un grupo muy reducido de comensales. Cada noche, Sublimotion cuenta con una única mesa con capacidad para 12 personas por pase, lo que convierte la cena en una propuesta exclusiva dentro de la oferta gastronómica de Ibiza, explican desde la propiedad.

La experiencia está dirigida por el chef Paco Roncero, reconocido con dos estrellas Michelin, y se articula en torno a un menú degustación de 10 pases maridado con bebidas premium. La propuesta no se limita únicamente a la gastronomía: durante la cena, los asistentes forman parte de un show sensorial en el que la tecnología y la creatividad transforman cada plato en una escena.

El precio por cenar en Sublimotion

El precio por comensal es de 1.650 euros, impuestos incluidos. Las reservas pueden realizarse tanto por asiento individual como por mesa completa. Además, se permite la asistencia de menores acompañados a partir de 10 años.

La velada comienza con un cóctel de bienvenida a las 20.30 horas, para el que se ruega puntualidad. La cena arrancará siempre a las 21 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Desde la organización recuerdan que la experiencia debe comenzar a la hora prevista.

Las personas con alergias o restricciones alimentarias deberán comunicarlo en el momento de realizar la reserva. Para eventos corporativos, celebraciones especiales o cenas de empresa, Sublimotion Ibiza ha habilitado el contacto booking@sublimotionibiza.com.

Con su reapertura el 1 de junio, Sublimotion vuelve a situar a Ibiza en el mapa internacional de la alta gastronomía experiencial, con una propuesta que combina lujo, tecnología y cocina de autor en uno de los enclaves hoteleros más exclusivos de la isla.