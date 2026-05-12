Alta médica
Recibe el alta uno de los heridos en la explosión de gas en un piso de Ibiza
Uno de los jóvenes herido ha recibido el alta médica tras permanecer ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia
La otra víctima sigue ingresada con pronóstico reservado
El joven de 23 años que fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia tras sufrir heridas graves como consecuencia de la explosión de gas en un piso de Ibiza, en la zona de Can Cantó, ha recibido el alta hospitalaria.
La otra víctima derivada al centro hospitalario de Valencia, una joven de 21 años, continúa ingresada con pronóstico reservado, según ha informado este martes el hospital. La joven fue atendida primero en la UCI del Hospital Can Misses antes de ser evacuada al centro valenciano.
La explosión se produjo en la cocina de una vivienda propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en la calle Es Cubells de Can Cantó y dejó cuatro personas heridas de gravedad. La investigación apunta a una acumulación de gas provocada por una manipulación deficiente de la instalación. Por estos hechos, la Policía Nacional detuvo recientemente a un instalador de gas no autorizado, cuya actuación negligente habría causado presuntamente la explosión.
Según la investigación policial, la instalación debía haber quedado sellada tras la colocación de los sistemas eléctricos con resistencias.
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