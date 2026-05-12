La Policía Nacional crea un grupo específico contra el robo de relojes de lujo, que se cobró una víctima mortal el verano pasado en Ibiza

La muerte el verano pasado de una persona en Ibiza durante un robo violento de un reloj de lujo figura entre los hechos esclarecidos por la Policía Nacional en una operación contra redes itinerantes dedicadas al robo de relojes de alta gama, que se ha saldado con 34 detenidos, 33 en España y uno en Francia.

Según ha informado la Policía Nacional este 12 de mayo de 2026, durante el primer cuatrimestre se han aclarado 41 robos con violencia, un homicidio, tres delitos de lesiones, un hurto y pertenencia a grupo criminal. En enero comenzó su actividad un grupo que la Policía Nacional califica de "pionero" con el objetivo de coordinar la lucha contra este fenómeno delictivo tanto a nivel nacional como internacional.

La mayor parte de estas redes criminales tienen su base en Barcelona, desde donde se desplazan en pequeños grupos a diferentes puntos del territorio nacional, especialmente a ciudades como Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Marbella o Ibiza. La Policía señala que su objetivo son zonas turísticas con alta concentración de establecimientos de lujo y visitantes extranjeros, así como otras zonas turísticas del sur de España.

Iniciativa "sin precedentes"

La Policía Nacional ha puesto en marcha una iniciativa que define como "sin precedentes" para coordinar una operación permanente en la que se investiga la actividad criminal de grupos organizados que llevan a cabo de manera masiva robos con violencia de relojes de alta gama en distintos puntos de España.

Las investigaciones han permitido constatar, según la Policía, que estos delitos son cometidos por organizaciones criminales "perfectamente estructuradas", que facilitan a sus miembros todos los medios necesarios para actuar, como documentación falsa, alojamiento o vehículos.

Una vez en el lugar, seleccionan a la víctima y realizan labores de vigilancia hasta encontrar el momento propicio para actuar. Los robos se ejecutan generalmente con violencia, y existen casos en los que se han producido consecuencias de extrema gravedad, como uno de los hechos ocurridos en Ibiza el pasado mes de agosto. En este caso, durante el forcejeo para conseguir arrebatarle el reloj a la víctima, la golpearon y cayó al suelo, falleciendo en el acto.

En la operativa habitual participa al menos un autor material del robo y otra persona encargada de vigilar y facilitar la huida en vehículo, lo que en ocasiones genera situaciones de riesgo para peatones y conductores. En algunos casos, cuentan con un tercer vehículo de apoyo para trasladar rápidamente el reloj sustraído y dificultar su recuperación.

Gorras, mascarillas o gafas de sol

Entre los métodos empleados para evitar su identificación destacan el uso de gorras, mascarillas o gafas de sol, así como la utilización de documentación falsa para alojarse o alquilar vehículos. La Policía indica que llegan incluso a duplicar matrículas para eludir la acción policial. Tras cometer los hechos, regresan rápidamente a su base en Barcelona, donde dan salida a los objetos robados.

El carácter itinerante de estas organizaciones supone, según la Policía Nacional, una especial complejidad para las investigaciones, lo que ha llevado a la creación de un grupo destinado a liderar una estrategia coordinada a nivel nacional e internacional. Esta acción conjunta ha permitido intensificar la cooperación entre las distintas unidades policiales, así como con autoridades de otros países, como la Polizia di Stato, de Italia, "avanzando así en la desarticulación de estas redes criminales", según el comunicado policial.

Los resultados de esta iniciativa durante el primer cuatrimestre de 2026 son 33 personas detenidas en España y una en Francia, además del esclarecimiento de 41 robos con violencia, un hurto, un homicidio, tres delitos de lesiones y pertenencia a grupo criminal. Además, se han identificado a otras 43 personas que están pendientes de detención.

El principal objetivo de este entramado criminal son los relojes de marcas de gran prestigio. Entre los casos resueltos se encontraban relojes valorados desde los 15.000 euros hasta otros que alcanzaban incluso los 100.000 euros.