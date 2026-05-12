Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

945 días después de que un decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Ibiza ordenara el precinto del local, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local han desalojado este martes sin incidentes el supermercado que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal en el número 59 de la calle Aragón.

A las 10 de la mañana, hora fijada para el lanzamiento, la comitiva judicial compareció en la puerta del antiguo supermercado, cuyos moradores ya habían abandonado su interior y se habían llevado sus enseres. De esta forma, los policías pudieron confirmar que el desalojo se produciría de forma limpia, sin incidentes de ningún tipo.

Así fue y, media hora después, el proceso ya había terminado. Jaume Roig, abogado de la propiedad, accedió al interior del local, donde encontró lo que hace tiempo que conocía a la perfección, que una decena de habitaciones, compartimentadas con unos tabiques de pladur, ocupaban el lugar que, según establecía el contrato de arrendamiento firmado en el verano de 2020, debía corresponder a estanterías para vender los productos del supermercado.

No será un supermercado

Preguntado por los planes que tiene la propiedad para este local una vez desalojado, Roig explicó que pretenden volver a "arrendarlo", a pesar de esa pesadilla que se ha prolongado durante años y que les ha llevado a no percibir ni un euro por su inmueble. ¿Arrendarlo como supermercado? "No, no, como supermercado no", contestaba el abogado.

"Ha habido dos procedimientos. Uno civil, en el que ya tenemos sentencia, y otro por la vía contencioso- administrativa por razones de seguridad e insalubridad. Se ha llegado al lanzamiento por orden judicial y ha sido ejecutado por el Ayuntamiento", recordaba Roig.

El desalojo en este punto tan céntrico de Ibiza generó mucha expectación en el barrio, que a esa hora bullía de actividad. Numerosos vecinos contemplaban desde la escena en la calle y unos cuantos también asomados a sus ventanas. La sensación compartida era de alivio, ya que el miedo a un incidente grave, sobre todo un posible fuego descontrolado, planeaba desde hace mucho tiempo en el vecindario.

Uno de ellos es Manuel Agudo, que vive justo encima del local desalojado. "Hace unos meses hubo un incidente que asustó un poco a lo que es la comunidad. Al final tienes el miedo de que pueda ocurrir algo. Sabemos que las condiciones en las que estaban viviendo ahí no eran las adecuadas y que podía haber riesgo de algún incendio, aunque también te sabe mal con la gente que está ahí dentro porque son trabajadores", lamentaba ante la prensa.

El incidente al que hacía referencia este vecino se produjo hace un año, cuando un antiguo residente del supermercado volvió al local, reventó la puerta y comenzó a lanzar objetos desde el exterior. El incidente obligó a la intervención policial y puso el foco sobre este albergue ilegal, la enésima mutación inmobiliaria provocada por el drama de la vivienda que sigue sacudiendo a Ibiza, donde muchos trabajadores no pueden acceder a un piso en alquiler.