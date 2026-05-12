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Taxis ilegales

Pillan en cámara a un supuesto taxi pirata que transportaba a turistas hasta un hotel en Ibiza

Los usuarios pagaron una cuantía superior a la tarifa oficial por un trayecto que en taxi reglamentado costaría entre 12 y 14 euros, según la asociación

Momento en el que el cliente (hombre con gorra) paga los servicios al presunto taxista pirata (hombre con camiseta gris) en la puerta del hotel.

Momento en el que el cliente (hombre con gorra) paga los servicios al presunto taxista pirata (hombre con camiseta gris) en la puerta del hotel. / DI

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Élite Corsaris de Ibiza ha publicado un vídeo en redes sociales donde denuncia un presunto caso de transporte ilegal, conocido popularmente como "taxi pirata", en Ibiza. Las imágenes fueron grabadas por la cámara instalada en uno de los taxis de la asociación y compartidas en redes sociales como forma de denuncia.

Según explica la publicación, un vehículo negro presuntamente estaba operando como taxi ilegal y traslada a varias personas desde el aeropuerto de Ibiza hasta un hotel en Platja d'en Bossa. De acuerdo con las imágenes difundidas, el conductor habría cobrado 40 euros por el trayecto.

Élite Corsaris sostiene que ese mismo recorrido, realizado en un taxi reglado, tendría un coste aproximado de entre 12 y 14 euros, por lo que los pasajeros pagaron una cantidad notablemente superior. En las imágenes, según la entidad, puede verse cómo un taxi sigue al vehículo negro hasta su llegada al hotel, donde los ocupantes se bajan en la puerta del establecimiento.

La asociación también advierte del riesgo que supone aceptar este tipo de servicios no autorizados, tanto por el posible sobrecoste como por la falta de garantías para los usuarios. En su publicación, Élite Corsaris apunta que los pasajeros podrían haberse informado previamente del precio estimado del trayecto, incluso consultando a través de Google, para conocer la tarifa aproximada y evitar posibles abusos.

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El intrusismo en el transporte es una de las preocupaciones recurrentes del sector del taxi en Ibiza, especialmente en zonas de alta demanda como el aeropuerto, hoteles y áreas turísticas. Las asociaciones del sector insisten en la importancia de utilizar siempre servicios autorizados para garantizar precios regulados, seguridad y cobertura legal durante los desplazamientos

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