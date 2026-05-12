Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en Ibiza

Un hombre de unos 40 años de edad fallecióla noche de este lunes tras precipitarse por un acantilado en es Caló de s’Illa, en la costa de Sant Miquel, dentro del municipio de Sant Joan. Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del suceso.

Hasta la zona se desplazaron dos ambulancias del 061, efectivos de la Policía Local de Sant Joan y voluntarios de Protección Civil, como ha adelantado Periódico de Ibiza. También acudieron efectivos de Bomberos de Ibiza, que ayudaron en la labor de recuperar el cuerpo del fallecido.

La complejidad del terreno, debido a su orografía, dificultó las labores de rescate, por lo que finalmente fue necesaria la intervención del helicóptero del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil.