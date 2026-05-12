La alerta lanzada por la Fundación Conciencia sobre la falta de psicólogos forenses en Ibiza, que pone en riesgo la protección de los menores víctimas de abusos. La presidenta de la fundación, Marisina Marí, destaca que en estos momentos tienen hasta 200 casos abiertos, el 75% de menores abusados, y pone el acento en los niños con riesgo de suicidio, que necesitan ayuda urgente.

Que varias playas de Ibiza se vayan a quedar de nuevo este verano sin los campos de boyas ecológicas, para proteger las praderas de posidonia. El nuevo retraso se debe a un desencuentro entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Govern balear sobre qué administración se hace cargo de las obras, que en principio iba a ser el Ministerio. Una de las zonas donde se hace más necesario el campo de boyas es la bahía de Talamanca, una regulación que el Ayuntamiento de Ibiza lleva pidiendo desde hace una década.

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El gran impacto que ha causado sobre la opinión pública el posible sacrificio de la perrita Ikram, llegada en patera a Ibiza. El animal va a cumplir un año en cuarentena y aún se desconoce cuál será su destino. Lo que está claro es que la posibilidad de que sea sacrificada ha provocado una gran contestación en las redes sociales.