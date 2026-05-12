Castillos hinchables, talleres y música para celebrar el Día de las Familias en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha organizado para este viernes, 15 de mayo, una jornada de actividades por el Día Internacional de las Familias. La celebración tendrá lugar en el Parque de la Paz, entre las 16 y las 20 horas, y contará con una programación pensada para niños, niñas, madres, padres, abuelos, abuelas y personas cuidadoras.

La iniciativa incluye talleres y juegos infantiles, castillos hinchables, sesiones de zumba familiar, diversas paradas de comida y espacios de venta de libros y juegos relacionados con la infancia y la educación familiar. El objetivo es ofrecer una tarde lúdica y participativa en la que las familias puedan compartir tiempo de calidad y disfrutar de propuestas para diferentes edades.

Niños en los talleres infantiles por el Día de las Familias el año pasado. / Ayuntamiento de Ibiza

El Día Internacional de las Familias se conmemora cada año el 15 de mayo desde que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Con motivo de esta fecha, el Ayuntamiento quiere convertir el Parque de la Paz en un punto de encuentro para poner en valor la infancia, la educación, la convivencia y los vínculos familiares y comunitarios.

Un día para recordar, encontrarse y aprender

La concejala de Educación, Catiana Fuster, ha destacado que esta jornada es “una oportunidad para recordar la importancia de acompañar a los niños y niñas desde la educación, el juego, la escucha y el tiempo juntos”. Fuster ha añadido que desde el Consistorio quieren “seguir impulsando espacios donde las familias puedan encontrarse, aprender juntas y disfrutar de actividades que también refuerzan los vínculos familiares y comunitarios”.

Por su parte, la concejala de Infancia, Sara Barbado, ha señalado que el objetivo es que “Ibiza sea una ciudad cada vez más amable con la infancia y con las familias”. Según Barbado, la jornada nace con el espíritu de “ofrecer una tarde divertida, cercana y participativa, en la que los niños y niñas sean protagonistas y en la que las familias puedan disfrutar de propuestas pensadas para compartir, convivir y crear recuerdos positivos en nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento de Ibiza anima a la ciudadanía a acercarse al Parque de la Paz y participar en esta celebración abierta a todas las familias del municipio.