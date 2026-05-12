El Colegio de Arquitectos de Baleares pide priorizar a los residentes de Ibiza y Formentera en la problemática de la vivienda

"Cualquier cosa que se haga en cuanto a residencias o viviendas colectivas de trabajadores de temporada está bien, pero, la verdad, es que hay que mirar por los trabajadores residentes todo el año aquí en la isla", responde Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares, ante la pregunta sobre qué propuestas se plantean a corto terminio para la problemática de la vivienda: "No solo hay que pensar en los que vienen y van, sino los que pasan su vida aquí y los que han decidido tener todo aquí".

Aun así, aclara que hay sistemas constructivos que "son más ágiles", como los cubículos temporales, "las propuestas se pueden tratar, pero al final lo más importante es que se simplifique la maraña administrativa para poder realmente llegar a ellas". Así justifica también que no puedan haber respuestas rápidas ante la problemática de la vivienda: "Soluciones inmediatas no hay, pero hay que facilitar que se pueda construir para dar soluciones más adelante", cree Oliva.

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Viviendas para el turismo

José Manuel Revelles, secretario del Coaib, considera que la problemática para los temporeros es similar que el de las VPO: "Las viviendas que se construyeron hace 20, 30 años se han convertido en plazas turísticas, entonces, creo que una buena medida sería, como ocurre con las VPO, que las plazas para trabajadores de las zonas hoteleras tuvieran un carácter permanente, que no se puedan transformar en plazas turísticas, porque nos pasa lo mismo: ponemos viviendas en el mercado a precio limitado para que se especule con ellas".