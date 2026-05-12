Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieves Tur MuleyExplosión en el edificioCaravanas en suelo rústicoAcceso vehículos en Formentera
instagramlinkedin

Vivienda

El Colegio de Arquitectos de Baleares pide priorizar a los residentes de Ibiza y Formentera en la problemática de la vivienda

El presidente del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares aboga por priorizar a los residentes permanentes frente a los trabajadores temporeros

Lluís Oliva (izquierda) y José Manuel Revelles (derecha) durante la presentación de las conclusiones de los ciclos.

Lluís Oliva (izquierda) y José Manuel Revelles (derecha) durante la presentación de las conclusiones de los ciclos. / J.A. Riera

Samia Khenien

Samia Khenien

Ibiza

"Cualquier cosa que se haga en cuanto a residencias o viviendas colectivas de trabajadores de temporada está bien, pero, la verdad, es que hay que mirar por los trabajadores residentes todo el año aquí en la isla", responde Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares, ante la pregunta sobre qué propuestas se plantean a corto terminio para la problemática de la vivienda: "No solo hay que pensar en los que vienen y van, sino los que pasan su vida aquí y los que han decidido tener todo aquí".

Aun así, aclara que hay sistemas constructivos que "son más ágiles", como los cubículos temporales, "las propuestas se pueden tratar, pero al final lo más importante es que se simplifique la maraña administrativa para poder realmente llegar a ellas". Así justifica también que no puedan haber respuestas rápidas ante la problemática de la vivienda: "Soluciones inmediatas no hay, pero hay que facilitar que se pueda construir para dar soluciones más adelante", cree Oliva.

Noticias relacionadas

Viviendas para el turismo

José Manuel Revelles, secretario del Coaib, considera que la problemática para los temporeros es similar que el de las VPO: "Las viviendas que se construyeron hace 20, 30 años se han convertido en plazas turísticas, entonces, creo que una buena medida sería, como ocurre con las VPO, que las plazas para trabajadores de las zonas hoteleras tuvieran un carácter permanente, que no se puedan transformar en plazas turísticas, porque nos pasa lo mismo: ponemos viviendas en el mercado a precio limitado para que se especule con ellas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
  2. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  3. Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
  4. Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
  5. En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
  6. Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
  7. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
  8. La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido

El Colegio de Arquitectos de Baleares pide priorizar a los residentes de Ibiza y Formentera en la problemática de la vivienda

El Colegio de Arquitectos de Baleares pide priorizar a los residentes de Ibiza y Formentera en la problemática de la vivienda

Las VPO y VPL para hacer frente a la especulación de los compradores extranjeros de vivienda en Ibiza

Las VPO y VPL para hacer frente a la especulación de los compradores extranjeros de vivienda en Ibiza

Clase solidaria de pilates en Ibiza para apoyar la investigación contra el cáncer

Clase solidaria de pilates en Ibiza para apoyar la investigación contra el cáncer

Los arquitectos proponen un gran pacto por la vivienda en Ibiza y Formentera "que deje de depender del color del gobierno"

Los arquitectos proponen un gran pacto por la vivienda en Ibiza y Formentera "que deje de depender del color del gobierno"

Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

El festival de electrónica de Ibiza The Rocky Desert ya tiene fecha y cartel

El festival de electrónica de Ibiza The Rocky Desert ya tiene fecha y cartel

Ibiza se apoya en Google Maps y Waze para informar sobre plazas de aparcamiento libres fuera de la ciudad

Ibiza se apoya en Google Maps y Waze para informar sobre plazas de aparcamiento libres fuera de la ciudad

Castillos hinchables, talleres y música para celebrar el Día de las Familias en Ibiza

Castillos hinchables, talleres y música para celebrar el Día de las Familias en Ibiza
Tracking Pixel Contents