Ibiza sólo reutilizó el 2,5 por ciento de todo el agua depurada en 2025 pese a la sequía

Ibiza reutilizó en 2025 apenas el 2,5% del agua depurada generada en toda la isla, según los últimos datos analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation. La entidad advierte de la infrautilización de un recurso clave en un contexto de creciente escasez hídrica y reclama a administraciones, empresas e instalaciones privadas que "aumenten la demanda de agua regenerada".

Los datos, elaborados a partir de información facilitada por Abaqua, Golf Ibiza, Govern balear y Aena, formarán parte del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, actualmente en fase de elaboración y financiado íntegramente por el Consell Insular de Ibiza.

Según IbizaPreservation, la isla sigue desaprovechando la mayor parte del agua depurada que produce, pese a su valor estratégico para reducir la presión sobre los acuíferos. En la actualidad, las principales instalaciones que reutilizan este recurso son el Golf de Ibiza, el aeropuerto gestionado por Aena y la balsa de Sa Rota, todas ellas destinadas principalmente al riego.

El agua reutilizada

En 2025, estas tres instalaciones reutilizaron un total estimado de 351.648,6 metros cúbicos de agua depurada. El 83,04% correspondió al Golf de Ibiza, con 292.000 metros cúbicos; el 15,82% al aeropuerto, con 55.648,6 metros cúbicos; y apenas el 1,14% a la balsa de Sa Rota, con 4.000 metros cúbicos. En este último caso, el volumen corresponde solo a una prueba piloto, ya que la instalación todavía no estaba plenamente operativa. Su puesta en funcionamiento completa está prevista para 2026.

La cifra contrasta con el volumen total de agua depurada por las principales estaciones de la isla y la estación del aeropuerto durante ese mismo año: 14.349.363 metros cúbicos. Es decir, Ibiza reutilizó solo en torno al 2,5% del agua depurada disponible.

Imagenes de la depuradora de Sa Coma. / Caib

El avance respecto a 2024 fue mínimo, advierten los responsables del informe. El volumen reutilizado aumentó un 1,9% frente a los 345.060,2 metros cúbicos reutilizados el año anterior. Entonces, el Golf de Ibiza empleó 282.000 metros cúbicos y el aeropuerto, 63.060,2 metros cúbicos, mientras que Sa Rota todavía no aportaba un volumen significativo.

Para el Observatorio de Sostenibilidad, el incremento es insuficiente. "Los datos muestran que Ibiza sigue desaprovechando millones de metros cúbicos de agua depurada que podrían contribuir a reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia una gestión hídrica más sostenible. La reutilización continúa muy lejos del potencial real de la isla y cada año de retraso en ampliar estos sistemas supone perder una oportunidad estratégica", advierte Inés Roig, técnica del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation.

Desde esta entidad insisten en que cerrar el ciclo del agua no puede tratarse como una opción secundaria, sino como una condición básica para garantizar la seguridad hídrica de la isla. La directora de la Fundación, Inma Saranova, sostiene que "en un territorio limitado como Ibiza, donde la presión sobre los acuíferos, la demanda turística y la irregularidad de las lluvias tensionan el sistema, resulta difícilmente justificable que el agua depurada se siga tratando como un residuo y no como un recurso estratégico".

Saranova recuerda además que la Unión Europea ya cuenta con un marco específico para impulsar la reutilización segura del agua. Se trata del Reglamento (UE) 2020/741, que fija requisitos mínimos de calidad, control y gestión del riesgo para el uso de aguas regeneradas en riego agrícola, con el objetivo de aliviar la escasez hídrica, reducir la presión sobre los recursos convencionales y avanzar hacia la economía circular.

Utilizar las aguas tratadas para el riego

IbizaPreservation compara la situación de Ibiza con la de otros territorios mediterráneos que han integrado la reutilización como una pieza estructural de su política hídrica. Cita el caso de Chipre, una isla también sometida a fuerte presión turística, sequías recurrentes y recursos hídricos limitados. Allí, según la entidad, el 69% de las aguas residuales tratadas se destina a riego directo de cultivos y zonas verdes; otro 27%, a usos indirectos como recarga o almacenamiento para riego; y solo un 4% se vierte al mar.

"Frente a ese referente mediterráneo, que Ibiza reutilice solo el 2,5% del agua depurada generada en 2025 pone de manifiesto una brecha muy significativa entre el potencial disponible y el uso real", señala Saranova. La directora de la fundación advierte de que, en un contexto de sequía recurrente, seguir vertiendo o infrautilizando agua ya depurada supone una pérdida ambiental, económica y estratégica.

La entidad defiende que esa agua podría destinarse a riego agrícola, zonas verdes, usos urbanos compatibles o restauración ambiental, reduciendo así la extracción de agua subterránea y aumentando la resiliencia hídrica de la isla.

Por ello, IbizaPreservation reclama acelerar la implantación y ampliación de infraestructuras de reutilización, además de incrementar la demanda de agua depurada desde instalaciones públicas y privadas. "Es imprescindible ampliar la demanda de agua depurada para posteriores usos. Esta demanda puede impulsar las inversiones necesarias para aumentar la disponibilidad de agua reutilizada y diversificar sus usos tras la depuración", afirma Roig.

La fundación también pide abrir el debate sobre la recarga controlada de acuíferos con agua regenerada. Según Saranova, esta posibilidad "no debería ser un tabú", sino una alternativa a estudiar "con rigor, transparencia y todas las garantías ambientales".

"En un contexto de emergencia hídrica creciente, resulta incoherente descartar de entrada soluciones que otros territorios ya analizan o aplican bajo estrictos controles técnicos, especialmente cuando Ibiza sigue perdiendo millones de metros cúbicos de agua depurada", concluye Saranova.

La directora subraya, no obstante, que esta opción solo debería contemplarse dentro de una estrategia integral: mejorar primero la calidad de la depuración, reducir pérdidas, aumentar la reutilización directa y controlar las extracciones. Solo después, mediante proyectos piloto autorizados y monitorizados, debería evaluarse si parte del agua regenerada puede contribuir a recuperar acuíferos degradados.