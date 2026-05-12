Ibiza se apoya en Google Maps y Waze para informar sobre plazas de aparcamiento libres fuera de la ciudad

El Ayuntamiento de Ibiza ha reforzado la información de movilidad disponible en Google Maps y Waze con el objetivo de "facilitar a vecinos y visitantes datos más claros, útiles y actualizados sobre los aparcamientos disuasorios y las restricciones de tráfico existentes en el municipio".

El Consistorio informa en un comunicado de que ha trabajado durante los últimos meses en "ampliar, actualizar y mejorar la información disponible en estas plataformas digitales de uso masivo". Para ello, se ha dado de alta en los programas Google Maps Content Partners y Waze for Cities, lo que le permite "gestionar de forma más directa los asuntos relacionados con la movilidad y la información que aparece en los mapas".

Una de las principales actuaciones ha consistido en crear las ubicaciones de todos los aparcamientos disuasorios de la ciudad, de forma que los usuarios puedan encontrarlos fácilmente desde sus dispositivos móviles cuando busquen términos como "aparcamiento" o "parking". El objetivo es que estos espacios se utilicen como alternativa antes de acceder al centro urbano.

Según el Ayuntamiento, esta medida "permite mejorar la planificación de los desplazamientos, favorecer una movilidad más ordenada y evitar que los itinerarios recomendados conduzcan a los vehículos hacia el centro de la ciudad, especialmente en momentos de mayor afluencia".

2,5 millones de visualizaciones en Google Maps

Los espacios añadidos en los últimos meses por el Ayuntamiento en Google Maps acumulan ya 2,5 millones de visualizaciones totales, un dato que el Consistorio considera que confirma la utilidad de estas herramientas digitales y el alto nivel de consulta por parte de los usuarios.

El Ayuntamiento destaca además que estar presente de forma correcta en estas plataformas resulta "fundamental, ya que son utilizadas diariamente tanto por residentes como por turistas para decidir recorridos, localizar aparcamientos y organizar sus desplazamientos por la ciudad".

Detalle de las visualizaciones de la aplicación facilitado por el Ayuntamiento de Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

El Consistorio también detalla que ha trabajado para señalar en Google Maps y Waze las restricciones de tráfico existentes en las zonas Acire de la Marina y Dalt Vila, con el objetivo de "evitar que estas aplicaciones recomienden itinerarios en vehículo por áreas de acceso restringido, como sucedía hasta ahora". Esta actuación contribuye, según el Ayuntamiento, a "proteger los entornos históricos, reducir la presión del tráfico en zonas sensibles y evitar molestias tanto a los vecinos como a los propios conductores".

Gestión más inteligente

Desde el equipo de gobierno subrayan que la movilidad urbana no depende únicamente de nuevas infraestructuras, sino también de "una mejor información, una gestión más inteligente de los recursos disponibles y la capacidad de adaptar la ciudad a los hábitos reales de los usuarios".

"El trabajo con plataformas como Google Maps y Waze nos permite llegar directamente al móvil de miles de personas que se desplazan cada día por Ibiza. Queremos que, antes de entrar con el coche en el centro, vecinos y visitantes tengan a mano alternativas claras, como los aparcamientos disuasorios, y que las restricciones de tráfico estén correctamente reflejadas para evitar errores, molestias y recorridos innecesarios", señala en la nota Rubén Sousa, concejal del área de Movilidad.

El Consistorio recuerda que "sigue trabajando en la mejora de los aparcamientos disuasorios y en su progresiva consolidación" como "una herramienta clave para reducir la entrada de nuevos vehículos en el centro urbano". Estas actuaciones, añade, "forman parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia una ciudad más accesible, ordenada y sostenible, en la que la tecnología también contribuya a mejorar la experiencia diaria de movilidad".

Las mejoras de Vila

Estas medidas se enmarcan dentro de una estrategia global de mejora de la movilidad urbana y la seguridad vial, donde incluye también "el plan de asfaltado de la ciudad, con más de 60 calles asfaltadas y una inversión superior a 4,5 millones de euros; el establecimiento de la velocidad máxima en 30 kilómetros por hora en todo el municipio; la reestructuración de los estacionamientos de motocicletas junto a los pasos de cebra para mejorar la visibilidad; la incorporación de los "dientes de dragón", una medida pionera recomendada por la DGT para reducir la velocidad; la instalación de radares, también pedagógicos; y los nuevos horarios de carga y descarga, que han aumentado desde las 17 horas el número de estacionamientos disponibles".

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia que "continuará colaborando con estas plataformas digitales para actualizar la información de forma permanente, ya que en ocasiones puede verse contaminada por contribuciones de usuarios anónimos que introducen datos incorrectos". El objetivo es mejorar la visibilidad de los recursos municipales y facilitar que los usuarios puedan tomar decisiones de movilidad más eficientes, cómodas y respetuosas con la ciudad, añade la nota municipal.