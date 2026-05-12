Santa Josep ya tiene el primer hotel con residuo cero de comida

El Hotel Can Salia se ha convertido en el primer establecimiento de Sant Josep en adherirse al proyecto Zero Food Waste, una iniciativa orientada a prevenir el desperdicio alimentario y promover modelos más sostenibles en el sector turístico y de la restauración.

El acto en el que este establecimiento se ha adherido a la iniciativa contó con la participación de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep, Felicia Bocu; el director de Hotel Can Salia, Matthieu Thiam, y el director general de Herbusa, Toni Ribas. Desde el Consistorio destacan que esta incorporación "refuerza la colaboración entre administraciones públicas y empresas privadas para avanzar en la reducción del malbaratamiento alimentario en la isla".

El Ayuntamiento de Sant Josep también forma parte de Zero Food Waste como Administración pública. La entrada de Can Salia supone, según el Consistorio, "un paso relevante para implicar al sector hotelero en este objetivo común". El establecimiento ya desarrollaba diferentes acciones vinculadas a la sostenibilidad y la reducción de residuos, tanto mediante certificaciones ambientales como con cambios en sus procesos para disminuir el uso de plásticos de un solo uso y fomentar sistemas reutilizables, explican desde el Consistorio.

Un hotel que "da un ejemplo positivo con un modelo sostenible"

La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocu, destacó que "desde el Ayuntamiento consideramos fundamental dar apoyo a iniciativas que promuevan una gestión más responsable de los recursos y fomenten la colaboración entre administraciones y empresas comprometidas con la sostenibilidad del municipio". Bocu añadió que la adhesión de Can Salia, "es un ejemplo positivo" y demuestra que el sector turístico de Sant Josep "está dando pasos importantes hacia modelos más sostenibles y respetuosos con el entorno".

Por su parte, Matthieu Thiam señaló que la incorporación a Zero Food Waste representa "un paso más" dentro del "compromiso del hotel con un modelo turístico más responsable, incorporando ahora la prevención del desperdicio alimentario a su estrategia de sostenibilidad".

El director general de Herbusa, Toni Ribas, destacó por su parte que la implicación conjunta del sector privado y las administraciones públicas es fundamental. Ribas remarcó que la adhesión de Hotel Can Salia y el apoyo del Ayuntamiento reflejan que cada vez más entidades de Ibiza entienden la prevención del desperdicio alimentario como «una prioridad ambiental y social».

Zero Food Waste, impulsado por el grupo Herbusa, busca "consolidarse como un proyecto de referencia en Ibiza en la lucha contra el desperdicio alimentario, promoviendo la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía para impulsar cambios en los hábitos de producción y consumo".