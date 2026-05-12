Clase solidaria de pilates en Ibiza para apoyar la investigación contra el cáncer

El Hotel Aguas de Ibiza celebrará este domingo, 17 de mayo, de 10 a 13 horas, una clase solidaria de pilates a beneficio de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz contra el Cáncer. La actividad, creada como una experiencia de bienestar, movimiento y cuidado personal, tendrá un precio donativo de 30 euros, que se destinarán íntegramente al proyecto de investigación que financia esta entidad.

La sesión estará impartida por las empresarias y entrenadoras personales Tamara Domínguez, CEO de D Balance Ibiza, y Sheila de León, CEO de Sheila de León Pilates. La propuesta combinará pilates flow, movilidad, trabajo de fuerza, una meditación guiada y un healthy appetizer final.

Bajo el lema de “una mañana pensada para cuidarse”, la iniciativa invita tanto a residentes como a visitantes a participar en una propuesta que une salud, solidaridad y concienciación en un entorno vinculado al bienestar y la calma mediterránea.

Terraza del Hotel Aguas de Ibiza en Santa Eulària. / Vicent Marí

Movimiento consciente, activación física y pausa mental

La actividad está pensada para todos los públicos, centrada en el movimiento consciente, la activación física y la pausa mental. Las organizadoras cuentan con centros de pilates en Ibiza y Santa Eulària, respectivamente, y se unen en esta cita con el objetivo de recaudar fondos para seguir impulsando la detección precoz del cáncer.

El encuentro se celebrará en Aguas de Ibiza, en Santa Eulària, un espacio que mantiene desde hace más de una década una colaboración activa con la Asociación Elena Torres. Entre otras acciones, el hotel dona dos euros de cada factura de sus clientes y acoge cenas y eventos solidarios destinados a apoyar la investigación.

Desde la Asociación Elena Torres han agradecido la implicación de Aguas de Ibiza, así como la generosidad de Tamara Domínguez y Sheila de León. “Acciones como esta resultan fundamentales para seguir sosteniendo una investigación que puede cambiar el futuro de muchas personas”, ha señalado su presidenta, Mari Carmen Gutiérrez.

La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz contra el Cáncer nació en 2015 con el objetivo de promover la investigación para detectar la enfermedad en fases iniciales. La entidad financia un proyecto dirigido por la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, basado en una tecnología de nanosensores y biotecnología que busca revelar marcadores para diagnosticar el cáncer en estados primarios mediante un análisis de sangre. Las personas interesadas en participar pueden reservar su plaza escribiendo al correo electrónico del Hotel Aguas de Ibiza.