Ibiza adelanta la seguridad en los centros de salud ante la presión de la temporada turística

El Área de Salud de Ibiza y Formentera reforzará a partir del 15 de mayo la seguridad en los principales centros de salud de las Pitiusas. La medida se adelanta respecto al año pasado, cuando estos refuerzos comenzaron a finales de mayo, y se mantendrá hasta finales de octubre.

Los centros de salud de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària, que disponen de Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), contarán con personal de seguridad durante doce horas al día, los siete días de la semana. En el caso de Vila y Sant Antoni, el servicio será en horario nocturno, de 20 horas a 8 de la mañana, mientras que en Santa Eulària se prestará en horario diurno, de 8 hasta las 20 horas.

Por su parte, el Centro de Salud Es Viver contará con refuerzo de seguridad los días laborables, de 7.30 a 15.30 horas. Al no disponer de SUAP, este centro no registra actividad durante los fines de semana.

En julio y agosto se amplía el refuerzo de seguridad

Durante los meses de julio y agosto, la presencia de seguridad se duplicará en los centros de salud de Vila y Sant Antoni, que pasarán de contar con vigilancia durante doce horas en horario nocturno a disponer de servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana. Según el Área de Salud, esta ampliación busca dar respuesta a la demanda asistencial de los meses de mayor actividad.

Además de adelantar el inicio de los refuerzos, el dispositivo se prolongará hasta octubre, una medida que ya se aplicó por primera vez el año pasado y que se mantiene esta temporada. El Hospital y Centro de Salud de Formentera, por su parte, disponen de servicio de seguridad las 24 horas todos los días de la semana.

El director de gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Javier Marí, ha explicado que se adelanta “la cobertura de Seguridad en los centros de salud” y que, en una segunda fase, se ampliará “también el número de horas de presencia en los dos grandes centros de salud”, en referencia a Vila y Sant Antoni.

Marí ha señalado que el objetivo es responder a las necesidades de la Atención Primaria y ha recordado que estos refuerzos se suman a otras medidas ya existentes, como los botones de pánico instalados en los centros, conectados con los servicios de seguridad y con los cuerpos de seguridad del Estado.