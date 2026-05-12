Danza
Ocho coreografías, ocho oros: la escuela de Ibiza Davinia Van Praag arrasa en Salou
El equipo Mini encadena éxitos en Burgos y Salou y prepara ahora su salto internacional con una beca para Malta
La cantera de la Davinia Van Praag Dance Academy continúa haciendo historia en el panorama nacional de la danza. El equipo Mini de la escuela, formado por niñas de entre 5 y 9 años, ha vuelto a situar el nombre de Ibiza en lo más alto tras encadenar nuevos éxitos en competiciones celebradas durante las últimas semanas.
Durante el pasado mes de abril, la academia participó en un campeonato en Burgos, donde presentó un total de nueve coreografías. El balance fue sobresaliente: ocho medallas de oro y una de plata. En la cita también participaron los solistas Sebastián, Ariatna y Kiara.
Los buenos resultados continuaron este pasado fin de semana en Salou, Tarragona, donde el equipo compitió en la prestigiosa Dreaming Dance World Cup. En esta ocasión, la Davinia Van Praag Dance Academy presentó ocho coreografías y consiguió ocho medallas de oro.
Varios galardones para los bailarines y la escuela
Además de los primeros puestos, la escuela recibió varios premios. Entre los galardones obtenidos destacan los premios a Mejor Puesta en Escena, Mejor Idea Coreográfica y Mejor Vestuario. A nivel individual, también hubo importantes reconocimientos. Ana y Silvia fueron distinguidas como mejores Bailarinas y Sebastián fue nombrado Mejor Bailarín del campeonato.
Como broche de oro a un fin de semana inolvidable, la academia ibicenca recibió el premio a Mejor Escuela del campeonato, un reconocimiento al trabajo global desarrollado por todo el equipo durante la temporada. La escuela obtuvo además una beca para participar en un evento internacional en Malta.
Desde la dirección de la academia destacan "el esfuerzo, la disciplina y la ilusión de todas las niñas y familias que forman parte del proyecto", y destacan que estos resultados son "fruto del trabajo constante y del amor por la danza".
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