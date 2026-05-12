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Piden salvar el chiringuito de es Puetó como negocio tradicional de Portmany

Salvem sa Badia se suma a la recogida de firmas contra el cierre del histórico chiringuito de la bahía, en funcionamiento desde 1969, y reclama más implicación de las administraciones

Fachada principal del chiringuito de Es Puetó en la bahía de Portmany.

Fachada principal del chiringuito de Es Puetó en la bahía de Portmany. / J.A. Riera

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La plataforma Salvem sa Badia ha expresado su apoyo a la continuidad del chiringuito Es Puetó, situado en la bahía de Portmany, junto al límite entre Sant Antoni y Sant Josep, después de la amenaza de cierre derivada de la negativa de la Demarcación de Costas a renovar su concesión.

La entidad considera que Es Puetó es “uno de los últimos negocios tradicionales que quedan en la zona” y defiende que su importancia va más allá del ámbito turístico, al tener una dimensión social y cultural para residentes y visitantes.

Kiosko de Es Puetó en la bahía de Portmany.

Kiosko de Es Puetó en la bahía de Portmany. / J.A. Riera

Salvem sa Badia también se ha sumado a la recogida de firmas impulsada a través de la plataforma Change.org para reclamar la continuidad del establecimiento. Según la asociación, la iniciativa ciudadana ha reunido en pocos días cerca de 5.000 apoyos y ha sido difundida entre sus socios y simpatizantes.

La globalización y especulación como principal problema

La entidad reclama a las administraciones locales e insular que actúen de forma “proactiva” para defender los chiringuitos históricos y otros negocios tradicionales de la isla. A su juicio, muchos de estos establecimientos están desapareciendo como "consecuencia de la globalización y la especulación", lo que provoca una pérdida de identidad que afecta tanto a los residentes como al propio modelo turístico de Ibiza.

Es Puetó funciona desde 1969 y, según Salvem sa Badia, mantiene un impacto ambiental mínimo y un carácter diferenciado respecto a otros locales de la zona, al no contar con música ni generar estruendo. La asociación critica que Costas pretenda cerrar este establecimiento mientras, sostiene, "persisten otros abusos y construcciones desproporcionadas en zonas del litoral pitiuso".

Noticias relacionadas y más

La Demarcación de Costas ha denegado la renovación de la concesión al considerar que ya existen suficientes servicios en la zona. La propiedad recurrió esta decisión ante los tribunales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado una sentencia favorable a Costas, lo que complica la continuidad del chiringuito.

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