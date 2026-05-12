Samuel Roig, el ibicenco que baila con la élite mundial

Samuel Roig Palmisano, natural de Ibiza y vecino de Santa Eulària, acaba de dar uno de los pasos más importantes de su trayectoria artística. A sus 20 años, el joven bailarín forma parte de Royal Family, el reconocido grupo de danza urbana de The Palace Dance Studio, con sede en Auckland, Nueva Zelanda, considerado uno de los más influyentes y admirados del mundo.

El ibicenco participó recientemente con la compañía en la International Dance League, una prestigiosa competición internacional celebrada en Nueva York. En esta primera etapa, Royal Family logró imponerse a Jam Republic con una puntuación de seis votos del jurado frente a uno, un resultado que permitió al equipo clasificarse en tercera posición y obtener el pase a la siguiente fase, que se celebrará en Vancouver, Canadá.

La historia de Samuel

La historia de Samuel empezó mucho antes de los grandes escenarios. Su madre recuerda que, desde muy pequeño, la música y el baile formaban parte de su vida. Comenzó imitando coreografías de Michael Jackson y pronto empezó a formarse en la escuela Paso a Paso, en Ibiza. Allí tuvo como primer profesor a Benji, un bailarín con experiencia junto a artistas internacionales como Beyoncé, Rihanna o Justin Timberlake. “Desde niño decía que quería ser un bailarín famoso, de esos de Los Ángeles”, cuenta su madre.

Ese sueño se fue construyendo con años de sacrificio, entrenamientos y viajes. Samuel no solo ha destacado como bailarín, sino también como profesor y coreógrafo. Desde los 16 años imparte clases en academias de la isla, entre ellas IDA Dance Company, en Ibiza, y Estudio 7, en Santa Eulària. Sus alumnos y las responsables de estos centros siguen ahora con orgullo su aventura internacional.

Antes de llegar a Royal Family, Samuel ya había dado pasos importantes en el mundo de la danza. En 2024 se proclamó campeón de España en el HHI con su grupo de Madrid y también ha participado como bailarín en un vídeo de Edurne. Además, el pasado septiembre acudió a Roma para presentarse al casting de Royal Family. “Fuimos pensando que, si lo cogían, sería increíble, y si no, al menos habría vivido la experiencia”, explica su madre. El resultado superó todas las expectativas: el equipo quedó impresionado con su talento y Samuel fue seleccionado.

De Ibiza a Nueva Zelanda

En enero se trasladó a Nueva Zelanda, donde permanecerá varios meses integrado en la compañía. La preparación es exigente: jornadas de entrenamiento de hasta diez horas diarias, trabajo físico, fitness, pesas y seguimiento con entrenadores. “Son entrenos casi militares”, describe su madre. Aun así, Samuel vive esta etapa con entusiasmo. “Está muy feliz. Dice que es una de las mejores experiencias de su vida”, añade.

Una fotografía de todos los bailarines en New York. / The Royal Family Dance

La gira internacional acaba de empezar. Tras Nueva York, Royal Family continuará su recorrido por Vancouver, Australia, Corea, Los Ángeles y, finalmente, Europa, con paradas previstas en Londres, París, Madrid y varias ciudades italianas, entre ellas Turín, Verona y Roma. La distancia y los cambios horarios hacen que la familia siga sus actuaciones como puede, a veces de madrugada, a través de las redes sociales y retransmisiones de la compañía.

Para su entorno, el logro tiene un valor especial. “Siendo de una isla pequeña como Ibiza, es un orgullo inmenso ver cómo el talento, el esfuerzo y los años de dedicación de un joven ibicenco pueden llevarle a competir a nivel mundial”, destaca su madre.

Fuera del escenario, quienes lo conocen describen a Samuel como una persona cercana, empática, valiente y generosa. Su madre se emociona al hablar de él: “Es divertido, se preocupa por los demás y adora a sus alumnos”. Ese vínculo con la isla sigue intacto. Cuando regrese en noviembre, las academias en las que enseña lo esperan con los brazos abiertos. Además, su proyección internacional ya empieza a abrirle nuevas puertas. Según explica su madre, Samuel ha recibido propuestas desde países como Estonia, Francia, Inglaterra y Reino Unido, además de Madrid, para impartir masterclass en distintas academias. Son invitaciones que incluyen viajes y clases privadas para alumnos que quieren formarse con él.

Samuel Roig representa una nueva generación de jóvenes ibicencos que ha encontrado la felicidad y la libertad de crecer haciendo lo que ama. Su camino, iniciado entre clases, sacrificios familiares y coreografías, lo ha llevado ahora a compartir escenario con algunos de los mejores bailarines del planeta.

Más allá de competir, esta experiencia le permite, aprender de referentes internacionales y vivir cada actuación como una mezcla de emoción, inspiración y crecimiento personal. Con solo 19 años, Samuel tuvo la valentía de dejar atrás a su familia, sus amigos y su vida en Ibiza para cruzar el mundo y apostar por su sueño. Ahora con 20, su historia habla de esfuerzo, vocación y de una pasión que hoy lo sitúa en la élite internacional de la danza.