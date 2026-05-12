Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieves Tur MuleyExplosión en el edificioCaravanas en suelo rústicoAcceso vehículos en Formentera
instagramlinkedin

Arte

Sarah Bogajo inaugura en Ibiza 'About Humans', un viaje a la energía salvaje de lo humano

La artista vasca estrena en Ocean Drive Talamanca, un recorrido por la conexión humana, el deseo, la materia y la naturaleza como territorios de creación

Una de las pinturas de Sarah Bogajo que se expondrán en Ocean Drive Talamanca.

Una de las pinturas de Sarah Bogajo que se expondrán en Ocean Drive Talamanca. / Sarah Bogajo

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La artista visual Sarah Bogajo (1995) inaugura este viernes 15 de mayo, a las 19.30 horas, en Ocean Drive Talamanca, su nueva exposición, 'About Humans', una muestra centrada en la conexión humana, la naturaleza y la energía salvaje que todavía habita en las personas.

Aunque sus obras parten en ocasiones de modelos visuales, Bogajo no plantea retratos ni representaciones individuales. Sus piezas funcionan como un mapa interior de lo humano, orientado a explorar la identidad, los pliegues de la ambigüedad, el goce y la oscuridad del dolor. La exposición propone así un recorrido desde lo profundo hasta lo epidérmico, donde el deseo, el placer y la lucidez sensorial se convierten en territorio creativo.

Texturas, símbolos y materias

A través de la textura, el símbolo y la materia, la artista construye figuras sin tiempo ni canon, alejadas de las clasificaciones y de las costumbres visuales establecidas. 'About Humans' invita a detenerse, observar y compartir un espacio de encuentro y sensibilidad, planteando una mirada sobre la idea de tribu contemporánea y sobre los vínculos que unen al ser humano con su entorno, con los demás y consigo mismo.

Una de las obras de la artista Sarah Bogajo que se expondrán en Ocean Drive Talamanca.

Una de las obras de la artista Sarah Bogajo que se expondrán en Ocean Drive Talamanca. / Sarah Bogajo

En su proceso creativo, Bogajo busca desprenderse de la intencionalidad del trazo y dejarse guiar por el gesto, el impulso y la intuición. Como recoge la propia artista citando a Daisetz T. Suzuki, “el hombre es un ser pensante, pero sus grandes obras las realiza cuando no calcula ni piensa”. Desde esa premisa, su trabajo se adentra en una senda sensorial y espiritual en la que obra y artista permanecen unidas.

Sarah Bogajo es una artista vasca que divide su vida y su obra entre el País Vasco francés e Ibiza. Su práctica artística se caracteriza por un enfoque multidisciplinar, desde el que explora distintos lenguajes y materiales para construir un universo creativo propio.

Noticias relacionadas y más

Obras de Sarah Bogajo en una galería de arte.

Obras de Sarah Bogajo en una galería de arte. / Sarah Bogajo

Con una sensibilidad marcada por la emoción, la intuición y la materia, Bogajo escoge en cada proyecto la técnica que mejor responde a la esencia de la obra. Su producción abarca pintura, escultura, grabado, poesía y fotografía, entre otros medios, en un imaginario donde técnica y emoción se entrelazan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
  2. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  3. Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
  4. Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
  5. En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
  6. Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
  7. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
  8. La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido

Sarah Bogajo inaugura en Ibiza 'About Humans', un viaje a la energía salvaje de lo humano

Sarah Bogajo inaugura en Ibiza 'About Humans', un viaje a la energía salvaje de lo humano

Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda en Ibiza

Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda en Ibiza

Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza

Ocho coreografías, ocho oros: la escuela de Ibiza Davinia Van Praag arrasa en Salou

Ocho coreografías, ocho oros: la escuela de Ibiza Davinia Van Praag arrasa en Salou

El aeropuerto de Ibiza ya supera el tráfico acumulado en los cuatro primeros meses del año pasado

El aeropuerto de Ibiza ya supera el tráfico acumulado en los cuatro primeros meses del año pasado

El Govern investigará la denuncia del PSOE sobre las presuntas irregularidades de la vivienda del alcalde de Ibiza "como se hace con todas las demás"

El Govern investigará la denuncia del PSOE sobre las presuntas irregularidades de la vivienda del alcalde de Ibiza "como se hace con todas las demás"

Piden salvar el chiringuito de es Puetó como negocio tradicional de Portmany

Piden salvar el chiringuito de es Puetó como negocio tradicional de Portmany
Tracking Pixel Contents