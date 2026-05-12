Sarah Bogajo inaugura en Ibiza 'About Humans', un viaje a la energía salvaje de lo humano

La artista visual Sarah Bogajo (1995) inaugura este viernes 15 de mayo, a las 19.30 horas, en Ocean Drive Talamanca, su nueva exposición, 'About Humans', una muestra centrada en la conexión humana, la naturaleza y la energía salvaje que todavía habita en las personas.

Aunque sus obras parten en ocasiones de modelos visuales, Bogajo no plantea retratos ni representaciones individuales. Sus piezas funcionan como un mapa interior de lo humano, orientado a explorar la identidad, los pliegues de la ambigüedad, el goce y la oscuridad del dolor. La exposición propone así un recorrido desde lo profundo hasta lo epidérmico, donde el deseo, el placer y la lucidez sensorial se convierten en territorio creativo.

Texturas, símbolos y materias

A través de la textura, el símbolo y la materia, la artista construye figuras sin tiempo ni canon, alejadas de las clasificaciones y de las costumbres visuales establecidas. 'About Humans' invita a detenerse, observar y compartir un espacio de encuentro y sensibilidad, planteando una mirada sobre la idea de tribu contemporánea y sobre los vínculos que unen al ser humano con su entorno, con los demás y consigo mismo.

Una de las obras de la artista Sarah Bogajo que se expondrán en Ocean Drive Talamanca. / Sarah Bogajo

En su proceso creativo, Bogajo busca desprenderse de la intencionalidad del trazo y dejarse guiar por el gesto, el impulso y la intuición. Como recoge la propia artista citando a Daisetz T. Suzuki, “el hombre es un ser pensante, pero sus grandes obras las realiza cuando no calcula ni piensa”. Desde esa premisa, su trabajo se adentra en una senda sensorial y espiritual en la que obra y artista permanecen unidas.

Sarah Bogajo es una artista vasca que divide su vida y su obra entre el País Vasco francés e Ibiza. Su práctica artística se caracteriza por un enfoque multidisciplinar, desde el que explora distintos lenguajes y materiales para construir un universo creativo propio.

Obras de Sarah Bogajo en una galería de arte. / Sarah Bogajo

Con una sensibilidad marcada por la emoción, la intuición y la materia, Bogajo escoge en cada proyecto la técnica que mejor responde a la esencia de la obra. Su producción abarca pintura, escultura, grabado, poesía y fotografía, entre otros medios, en un imaginario donde técnica y emoción se entrelazan.