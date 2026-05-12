Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieves Tur MuleyExplosión en el edificioCaravanas en suelo rústicoAcceso vehículos en Formentera
instagramlinkedin

Iberia Express lanza vuelos a Madrid desde Ibiza y Mallorca por 13 euros para residentes baleares

La aerolínea promociona viajes a Madrid para residentes baleares con precios reducidos y la exigencia de formar parte de su programa de fidelización gratuito

Un avión de Iberia Express

Un avión de Iberia Express / Iberia Express

Redacción Digital

Ibiza

Iberia Express ofrecerá vuelos entre Ibiza y Madrid desde 13 euros por trayecto para residentes en Baleares dentro de una nueva campaña para viajar a la capital española hasta el 31 de agosto, según ha anunciado la aerolínea.

La promoción incluye billetes Ibiza-Madrid y Mallorca-Madrid desde 13 euros por trayecto, mientras que la ruta Menorca-Madrid parte desde 18 euros por trayecto. Estas tarifas ya aplican el descuento de residente y exigen la compra de ida y vuelta.

Los clientes podrán adquirir la oferta hasta el lunes 18 de mayo y viajar hasta el 31 de agosto. Para acceder a estos precios, Iberia Express exige la pertenencia al Club Express, su programa gratuito de fidelización, que cuenta con 2,7 millones de clientes. Este club ofrece descuentos, promociones exclusivas y acceso a la plataforma de entretenimiento a bordo de la aerolínea, con estrenos de cine, series, documentales y música.

Con la llegada del buen tiempo, Iberia Express lanza esta campaña para quienes quieran realizar una escapada a Madrid antes de finales de agosto. La compañía destaca su papel como aerolínea líder en las rutas entre la capital española y Baleares.

La aerolínea también afirma que refuerza su conexión con las islas durante la temporada de verano, que se prolonga hasta finales de octubre. Para ello, aumentará frecuencias y ampliará horarios con el objetivo de facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante los próximos seis meses. Además, la compañía vincula esta estrategia con el impulso a la desestacionalización del turismo.

La low cost del Grupo Iberia alcanzará esta temporada de verano los 260 vuelos semanales entre Baleares y Madrid. La programación incluye hasta nueve vuelos diarios desde Mallorca, hasta seis desde Ibiza y hasta cuatro desde Menorca.

Iberia Express pertenece al Grupo Iberia y lidera, según la compañía, las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. La aerolínea opera vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir en el segmento low cost. Su flota cuenta con 22 aviones y su modelo híbrido combina vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones.

Noticias relacionadas y más

Según la consultora Cirium, Iberia Express alcanzó en 2025 el primer puesto como aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
  2. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  3. Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
  4. Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
  5. En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
  6. Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
  7. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
  8. La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido

Iberia Express lanza vuelos a Madrid desde Ibiza y Mallorca por 13 euros para residentes baleares

Iberia Express lanza vuelos a Madrid desde Ibiza y Mallorca por 13 euros para residentes baleares

Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

Desalojado sin incidentes el supermercado de Ibiza que llevaba cinco años funcionando como albergue ilegal

Sarah Bogajo inaugura en Ibiza 'About Humans', un viaje a la energía salvaje de lo humano

Sarah Bogajo inaugura en Ibiza 'About Humans', un viaje a la energía salvaje de lo humano

Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda en Ibiza

Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda en Ibiza

El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza

Ocho coreografías, ocho oros: la escuela de Ibiza Davinia Van Praag arrasa en Salou

Ocho coreografías, ocho oros: la escuela de Ibiza Davinia Van Praag arrasa en Salou

El aeropuerto de Ibiza ya supera el tráfico acumulado en los cuatro primeros meses del año pasado

El aeropuerto de Ibiza ya supera el tráfico acumulado en los cuatro primeros meses del año pasado

El Govern investigará la denuncia del PSOE sobre las presuntas irregularidades de la vivienda del alcalde de Ibiza "como se hace con todas las demás"

El Govern investigará la denuncia del PSOE sobre las presuntas irregularidades de la vivienda del alcalde de Ibiza "como se hace con todas las demás"
Tracking Pixel Contents