Iberia Express lanza vuelos a Madrid desde Ibiza y Mallorca por 13 euros para residentes baleares
La aerolínea promociona viajes a Madrid para residentes baleares con precios reducidos y la exigencia de formar parte de su programa de fidelización gratuito
Iberia Express ofrecerá vuelos entre Ibiza y Madrid desde 13 euros por trayecto para residentes en Baleares dentro de una nueva campaña para viajar a la capital española hasta el 31 de agosto, según ha anunciado la aerolínea.
La promoción incluye billetes Ibiza-Madrid y Mallorca-Madrid desde 13 euros por trayecto, mientras que la ruta Menorca-Madrid parte desde 18 euros por trayecto. Estas tarifas ya aplican el descuento de residente y exigen la compra de ida y vuelta.
Los clientes podrán adquirir la oferta hasta el lunes 18 de mayo y viajar hasta el 31 de agosto. Para acceder a estos precios, Iberia Express exige la pertenencia al Club Express, su programa gratuito de fidelización, que cuenta con 2,7 millones de clientes. Este club ofrece descuentos, promociones exclusivas y acceso a la plataforma de entretenimiento a bordo de la aerolínea, con estrenos de cine, series, documentales y música.
Con la llegada del buen tiempo, Iberia Express lanza esta campaña para quienes quieran realizar una escapada a Madrid antes de finales de agosto. La compañía destaca su papel como aerolínea líder en las rutas entre la capital española y Baleares.
La aerolínea también afirma que refuerza su conexión con las islas durante la temporada de verano, que se prolonga hasta finales de octubre. Para ello, aumentará frecuencias y ampliará horarios con el objetivo de facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante los próximos seis meses. Además, la compañía vincula esta estrategia con el impulso a la desestacionalización del turismo.
La low cost del Grupo Iberia alcanzará esta temporada de verano los 260 vuelos semanales entre Baleares y Madrid. La programación incluye hasta nueve vuelos diarios desde Mallorca, hasta seis desde Ibiza y hasta cuatro desde Menorca.
Iberia Express pertenece al Grupo Iberia y lidera, según la compañía, las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. La aerolínea opera vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir en el segmento low cost. Su flota cuenta con 22 aviones y su modelo híbrido combina vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones.
Según la consultora Cirium, Iberia Express alcanzó en 2025 el primer puesto como aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.
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