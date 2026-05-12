Herido un peatón tras ser atropellado en un paso de peatones en Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep ha recibido esta mañana un aviso por el atropello de un peatón en la vía pública. Tras la alerta, varios efectivos se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han localizado a un hombre tendido en la calzada que presentaba una lesión en la cabeza.

Hasta el punto del accidente también se han trasladado servicios sanitarios de emergencias, que han atendido al herido en el lugar y han procedido a su traslado al hospital para una valoración médica. Según las primeras manifestaciones recogidas, el peatón se encontraba cruzando por un paso de peatones cuando se produjo la colisión con un turismo. El conductor implicado fue sometido a la prueba de alcoholemia, en la que dio resultado negativo. Las circunstancias del siniestro permanecen bajo investigación.