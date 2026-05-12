Fotografía abstracta de Jaume Comas en la Escola d’Art de Ibiza

La Escola d’Art de Ibiza ha inaugurado una exposición de fotografías abstractas del artista Jaume Comas, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de mayo.

La muestra parte de la renuncia a lo figurativo para adentrarse en un lenguaje visual basado en encuadres, enfoques y procesos técnicos que transforman fragmentos de realidad en estructuras de forma y color. A través de composiciones marcadas por el desplazamiento, el contraste cromático y el desenfoque del movimiento, Comas construye imágenes que no buscan representar una escena concreta, sino presentar una experiencia visual.

Rectángulos, contrastes y colores

Según explica el propio artista, la exposición es "una invitación a la contemplación y reflexión", en la que elementos como los rectángulos, el contraste de colores o el desplazamiento bastan para crear "un espacio mental complejo, donde tiempo, sensación y forma se funden en una sola imagen".

La clave técnica de las fotografías reside en el desenfoque del movimiento. Los volúmenes aparecen duplicados, estirados y ligeramente transparentes, como prueba de que la cámara no ha registrado un instante congelado, sino un intervalo de tiempo. De este modo, las sombras y las formas transmiten dinamismo, velocidad y la sensación de que la escena continúa en tránsito.

En esta propuesta, el ojo del espectador busca un punto de referencia que no llega a encontrar, lo que genera una tensión contemplativa. El minimalismo, el vacío y la abstracción sitúan al público ante una composición en movimiento que interpela directamente con una pregunta final: ¿Dónde estoy?, según expresa el artista.