Las VPO y VPL para hacer frente a la especulación de los compradores extranjeros de vivienda en Ibiza

"La VPL sirve también para que el extranjero que viene de fuera y que tiene un capital más poderoso no pueda acceder a ella", explica Lluís Oliva, este martes durante el memorándum de clausura del ciclo de la vivienda del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares (Coaib). El presidente del colegio, preguntado por la limitación de venta de viviendas a extranjeros que se quería aplicar en las Islas Baleares, destaca como requisito para poder acceder a las VPO o VPL, "has tenido que ser residente por mínimo unos 5 o 10 años en las islas".

"Nosotros también podríamos ir a Austria y comprar un piso si quisiéramos, el problema es que se está mucho mejor aquí [en Ibiza]", ríe Oliva: "Tenemos mejor clima, mejores playas, mejor comida...", enumera el presidente del Coaib. "Estamos donde estamos", condensa.

"Para una VPO, el arquitecto que haya trabajado en ella, habrá trabajado el doble o el triple que para una promoción privada", enaltece José Manuel Revelles, secretario del Coaib, ante la duda sobre si las VPO son de la misma calidad que las viviendas a las que pueden acceder los extranjeros de países con mayor capital: "Tú cuando accedes a un concurso de una VPO, compites con otros 60 o 70 compañeros que compiten por un solo proyecto. Normalemnte, cuando se trata de un régimen público, una VPO está mucho más trabajada". "Aunque una VPO sea mucho más barata, la calidad es la misma", zanja Oliva.

La especulación con las VPO

"Tú la puedes alquilar, pero no la puedes alquilar a alguien que no esté en las mismas condiciones que tú cuando accediste a ella, porque entonces estás especulando con ella", explica Revelles sobre el arrendamiento de las VPO: "Yo mismo vivo en una VPO. Cuando me vaya de esa vivienda la puedo poner en alquiler por el precio de la hipoteca, no puedo pedir más porque es una vivienda con la que no puedo especular. Entré a vivir allí porque cumplía una serie de requisitos y, sino fuera por esas condiciones, no hubiese tenido una vivienda en Ibiza".

"Las VPO y las VPL ahora se están promoviendo con un régimen permanente: hablamos mucho de los extranjeros, pero las VPO de hace 25 años que se están vendiendo ahora por medio millón de euros, cuando se compraron por 50.000, no la están vendiendo extranjeros", contrapone Revelles, ante la especulación en materia de vivienda en las islas. "Las VPO no son rentables: el promotor prefiere desarrollar el proyecto de lujo, construir, en vez de a 3.000 euros el metro cuadrado, pedir 6.000, 7.000 euros el metro cuadrado... Si no se incentiva que el promotor privado aporte a este tipo de vivienda, estamos condenados a lo que vivimos ahora cada día", considera Oliva: "Promociones de VPO hay pocas".