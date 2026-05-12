Accidentes de tráfico
Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda en Ibiza
El coche se estrelló contra el escaparate de una tienda de ropa
Un coche ha impactado este martes por la mañana contra el escaparate de una tienda en el centro de Ibiza. El suceso ha ocurrido sobre las 8.15 horas, en la calle Joan d'Austria, en pleno centro de Vila.
Según ha relatado un testigo presencial, una furgoneta accedía a la vía desde la avenida principal en el momento en que un Fiat Panda de color blanco cruzaba la intersección en dirección a Vara de Rey. Según relató, la conductora del turismo no pudo frenar a tiempo y acabó empotrado contra el escaparate de una tienda de ropa.
Por el momento, no ha trascendido información sobre posibles heridos ni sobre el alcance de los daños materiales.
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