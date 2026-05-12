Los arquitectos proponen un gran pacto por la vivienda en Ibiza y Formentera "que deje de depender del color del gobierno"

"Cinco palancas del cambio: ninguna es suficiente sola", asegura el Colegio de Arquitectos de las Islas Baelares (Coaib) en la hoja de ruta estratégica que proponen para hacer frente al reto de la vivienda en Ibiza y Formentera. "En estas conferencias se ha hablado del problema endémico de las islas, el de la vivienda: no paramos de oír hablar sobre precios imposibles de pagar, asentamientos...", enumera Lluís Oliva, presidente del Coaib al inicio del memorándum. En base a este problema que se acrecienta día sí, día también, y después de cuatro sesiones de trabajo y una mesa redonda dentro del ciclo 'El reto de la vivienda en Ibiza: de la reflexión a la propuesta', nace la propuesta que exponen este martes.

Todas las soluciones que se proponen en el memorándum son a medio y largo plazo, ninguna resolverá las problemáticas en el corto terminio. El Coaib propone "un parto que sobreviva a los cambios de gobierno": "Es fundamental que haya consenso por todas las partes para que se cree una normativa a largo plazo", expone Oliva.

"Los cincos puntos que planteamos son: un urbanismo que busque el consenso de todos, no solo de los partidos políticos, sino de todos como sociedad; un impulso de las VPO y VPL que no deja de ser una vivienda de precio accesible, a precio normal, que sean viviendas para trabajadores; buscar que haya un uso optimizado del parque residencial que ya tenemos; en cuanto a recursos, darles un uso sensato, no se puede construir por encima de los recursos, no solo los de generación de agua, sino también de reciclaje y saneamiento; dar una protección especial a los más vulnerables, que la administración pueda hacer esfuerzos, dar incentivos, en este ámbito para que el sector privado pueda hacerse cargo de la vivienda a precio asequible", resume Oliva.

Por qué hay este problema

El problema de la vivienda se posa sobre tres ejes estructurales. Oliva explica que son: "Urbanismo reactivo, monocultivo turístico y ausencia de planificación estratégica". "Ibiza ha alcanzado un nuevo tope poblacional", destaca Oliva, cuando en 2024 se alcanzaron los 161.485 habitantes censados. Oliva también pone sobre la mesa el informe Foessa que menciona a Ibiza como la región de España "con mayor proporción de población en exclusión social", un 20,4% de la población, y un 43,3% de la población en integración precaria. En el memorándum ponen sobre la mesa que en Ibiza "la exclusión no viene principalmente de no tener trabajo o ingresos, sino de no poder acceder (ni mantener) una vivienda digna". Destaca el hecho que mientras los salarios han subido un 20% desde 2028, solo un 3,3% ha sido en términos reales, y el precio de la vivienda se ha encarecido un 41% en el mismo período.

Sobre el urbanismo reactivo, Oliva asevera que "se están usando herramientas de hace 40-50 años para dar respuesta a problemas de hoy", en referencia a la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, que ha quedado anticuado. "La inercia burocrática ha mantenido normas subsidiarias que en algunos municipios tienen más de 40 años", contiene el memorándum de cierre, que cita a Jin Taira para hablar sobre la ineficiencia del urbanismo de las islas: "Infraestructuras, nodos de conexión y parque residencial que nunca respondieron a una lógica de ciudad eficiente, sino a la suma de decisiones aisladas tomadas sin visión de conjunto". Entorno a los planes de urbanismo que hay en la actualidad, estos contemplan que se pueda construir viviendas plurifamiliares sobre parcelas de "500 metros cuadrados mínimo, lo cual no tiene ningún sentido", considera Oliva: "Hay que revisar qué normas tenemos para que los espacios que no están cerca de la mar, ni sean suelo rústico, sean realmente aprovechables y poder aprovechar al máximo estos terrenos que tenemos". No cree que se tengan que hacer "rascacielos", pero sí "poder aprovechar y construir más de solo dos o tres alturas".

Otro de los puntos problemáticos es la falta de recursos hídricos: "Ibiza vive en una emergencia hídrica permanente". Y detalla otra de las temáticas que acarrea problemas: el monocultivo del turismo. "El turismo es la principal forma de ingreso de la isla y quizás hemos dejado de lado otros sectores que deberían tener más peso", sostiene el presidente del Coaib: "Es cierto que ahora hay planes que pretenden resolver estos puntos, parece que hay una voluntad política de poder empezar a tratarlos y ver hasta dónde podemos llegar".

Cómo se van a llevar a cabo las medidas

"Hay que permitir que el sector privado lleve a cabo proyectos, a través de los incentivos, que ahora mismo prácticamente no hay", explica el presidente del Coaib sobre la falta de rentabilidad de construir VPO y VPL. "La optimización del parque existente pasa por dar salida a las viviendas que ya están, no podemos tener viviendas vacías. Seguro que muchas serán por inseguridad y será por lo que sea, pero la administración tiene que dar respuesta a esta necesidad de que la gente tenga el valor de poder sacarlas a mercado", sigue Oliva: "La administración cree que no tiene que intervenir en el mercado más allá de desarrollar las VPO: aquí sí que creemos que deberían ayudar al sector más vulnerable de la sociedad".

"Si perdemos todo lo que tenemos, médicos, maestros, jóvenes, y no intentamos darles un espacio en su propia isla, al final, esta será un decorado de lujo, vacío de vida, porque será solo eso, un sitio donde los turistas harán sus fotos, cenarán, se irán y después quedará vacía", reflexiona, finalmente, Oliva.