Choque por la vivienda en el Parlament: Prohens defiende que los pisos vacíos existen "por miedo a alquilar" y la oposición denuncia el "fracaso" del Alquiler Seguro

El Parlament balear ha escenificado este martes un choque frontal sobre las causas de la crisis de vivienda que atraviesan las Islas. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que miles de viviendas permanecen vacías por el miedo de los pequeños propietarios a alquilar ante la inseguridad jurídica y las leyes estatales sobre okupación. Enfrente, PSIB y Més han acusado al Ejecutivo autonómico de negarse a intervenir sobre el auge de las segundas residencias y de seguir favoreciendo el crecimiento del negocio turístico.

La presidenta ha centrado buena parte de su discurso en reivindicar la figura del pequeño propietario y en cargar contra las políticas de vivienda impulsadas por la izquierda. "Somos una comunidad de pequeños propietarios", ha afirmado. Según ha sostenido, muchos propietarios mantienen sus viviendas cerradas "por miedo, por falta de seguridad jurídica debido a unas leyes estatales que protegen a los delincuentes".

Prohens ha vinculado directamente esta situación con la okupación y los impagos. "Cuando a un pequeño propietario le dejan de pagar el alquiler, se tiene que poner a buscar abogados con recursos propios para sacar al inquiokupa", ha asegurado. La presidenta también ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien ha acusado de "proteger a los okupas y no querer que se actúe en contra".

A partir de ahí, Prohens ha sostenido que las principales recetas impulsadas por la izquierda han fracasado. "Ha fracasado la declaración de zonas tensionadas. También ha fracasado la expropiación a grandes tenedores", ha afirmado, apuntando que "siempre que la izquierda mete su ideología en las políticas de vivienda, fracasa la ideología y fracasa la política de vivienda".

La presidenta ha insistido en que muchas viviendas continúan vacías "porque no se fían de alquilar" y ha reivindicado como alternativa el programa autonómico Lloguer Segur, que según ha explicado ha permitido incorporar 82 viviendas asequibles al mercado. "Este viernes aprobaremos modificaciones del programa", ha anunciado.

"El verdadero origen del problema"

Pero la oposición ha respondido precisamente cuestionando el diagnóstico del Govern. El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado al Ejecutivo autonómico de no querer afrontar el verdadero origen del problema habitacional en Baleares. "No contesta a la pregunta sobre por qué ha fracasado el programa de Lloguer Segur porque no la sabe contestar", ha afirmado.

El dirigente menorquinista ha rechazado además que el miedo de los propietarios sea la principal explicación de la vivienda vacía. "¿Cómo es que estos miles de pequeños propietarios no están haciendo cola para apuntarse al programa de alquiler seguro?", ha preguntado. Según ha defendido, el problema estructural de Baleares es que "turistas de alrededor de Europa se dedican a comprar masivamente las viviendas que deberían ser para residentes" para utilizarlas como segundas residencias vacías durante gran parte del año.

Castells ha recordado que PP y Vox rechazaron en el Parlament la propuesta de Més para permitir limitaciones temporales a la compra de viviendas por parte de no residentes en municipios especialmente tensionados: "El Govern no tiene ninguna medida para atacar este problema, van poniendo paños calientes para que parezca que hacen algo". La iniciativa planteaba abrir la puerta a restricciones extraordinarias cuando el acceso a la vivienda asequible no estuviera garantizado para los residentes, pero fue tumbada por la mayoría de derechas.

Nuevas plazas turísticas

El choque parlamentario ha derivado posteriormente hacia el modelo turístico. El diputado socialista Llorenç Pou ha acusado al PP de mantener un doble discurso: anunciar contención turística mientras sigue ampliando plazas mediante la ley ómnibus. Pou ha denunciado que una enmienda del Grupo Popular permitirá nuevos casos de turismo en plurifamiliares al autorizar plazas turísticas en solares de un solo propietario con varios edificios o viviendas, una situación frecuente en Mallorca y Eivissa. "Resume perfectamente el modus operandi del PP: grandes anuncios por parte de la presidenta, pero por detrás hacen todo lo contrario", ha criticado.

El diputado socialista ha recordado además que hace un año Prohens aseguró que no se crearían nuevas plazas turísticas, aunque posteriormente la normativa mantuvo excepciones para determinadas tipologías de plurifamiliares. "Entre la gente y el negocio, ustedes siempre tienen prioridad por el dinero", ha reprochado Pou.

La presidenta ha respondido reivindicando la política turística de su Ejecutivo y cargando contra la gestión del anterior Pacte. "El alquiler turístico ilegal vivía mejor que nunca con el Pacte", ha afirmado. Prohens ha asegurado además que la izquierda gobernaba "sin planificación, a golpe de titulares y sin política turística" y ha defendido que Baleares ha sido la primera comunidad en prohibir nuevos pisos turísticos en todos los municipios. También ha reivindicado la eliminación de anuncios ilegales en plataformas turísticas y ha aprovechado para cargar contra el PSOE por las ampliaciones aeroportuarias previstas en Palma y Eivissa.

"PSOE, con el apoyo de Sumar, está ampliando los aeropuertos de Palma e Ibiza”, ha afirmado la presidenta, que también ha dirigido críticas al eurodiputado de Sumar Més, Vicenç Vidal. "Tenía que ser el único y primer diputado que hiciera historia defendiendo los intereses de las islas y es un 'escolanet' cuando gobierna el PSOE", ha señalado.