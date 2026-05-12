Dos averías en menos de 24 horas dejan sin agua a gran parte de Sant Jordi

Dos averías registradas en menos de 24 horas han dejado sin suministro de agua a gran parte de Sant Jordi. Según Aqualia, empresa encargada del servicio, se ha informado al Ayuntamiento de Sant Josep y a los vecinos afectados a través del Centro de Atención, por SMS y una aplicación. La compañía cifra en unos 1.200 los contratos afectados, de los que aproximadamente 900 han recibido la notificación desde la detección de la primera avería.

La primera avería, que tuvo lugar en la calle Timbal, se detectó este lunes "a las seis de la mañana", al identificarse una "fuga significativa de agua" en el telecontrol del servicio, según informa Aqualia.

La empresa agrega: "Fuimos a revisar la zona afectada y encontramos una avería en la tubería de 160 milímetros que abastece de agua a toda la zona baja de Sant Jordi y Olimpo Park, una urbanización de Sant Jordi cercana a Platja d’en Bossa. Estuvimos reparándola hasta las 16 horas y, a esa misma hora, comenzamos a restablecer el suministro en esta zona. Según tenemos constancia, una hora después ya había agua en la zona afectada".

Problemas de presión

Aunque la avería se logró solventar inicialmente, la reparación presentó algunas complicaciones, ya que posteriormente los operarios se enfrentaron "a problemas de presión en las zonas más altas", según informa Aqualia. "Finalmente, sobre las 23 horas, todos los afectados ya tenían restablecido el suministro de agua", relata la empresa.

Los problemas en Sant Jordi han vuelto pocas horas después, ya que sobre las 4.30 horas de este martes, Aqualia recibió un nuevo aviso sobre una posible avería. Al comprobarlo, se confirmaron las malas noticias: se detectó una nueva avería cerca de la anterior. Ante ello, la empresa explica: "Hemos vuelto a cortar el suministro para proceder a localizar y reparar la avería otra vez".

La intervención ha precisado de trabajos adicionales

Aqualia no ha facilitado información sobre las previsiones de restablecimiento del suministro, aunque sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Sant Josep, que señala que "se espera que el servicio pueda restablecerse en torno a las 16 horas". El Consistorio añade que los operarios continúan trabajando en la zona, después de que durante la intervención hayan surgido complicaciones técnicas que han requerido actuaciones adicionales.

Mientras tanto, los vecinos afectados permanecen a la espera de que el suministro quede completamente restablecido tras dos jornadas marcadas por las incidencias en la red de agua.