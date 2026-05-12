El aeropuerto de Ibiza ya supera el tráfico acumulado en los cuatro primeros meses del año pasado
El aeropuerto acumula en el primer cuatrimestre un total de 1.374.237 viajeros, lo que representa un incremento del 0,8% con respecto al mismo periodo de 2025
El aeropuerto de Ibiza cerró el pasado mes de abril con la gestión de un total de 671.579 pasajeros (se contabilizan siempre los de llegada y los de salida), un 3,1% más que en el mismo mes del año pasado, y elevó a 1.374.237 el número de viajeros acumulados entre enero y abril, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El dato de abril facilitado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) permite mejorar el balance del primer trimestre del año, que se había cerrado con 702.658 pasajeros, un 1,3% menos que en el mismo tramo de 2025. Solo en el mes de marzo, el aeropuerto ibicenco había contabilizado 296.119 pasajeros, un 3,2% más, con 244.172 viajeros en conexiones nacionales, un 2,5% menos, y 51.736 en rutas internacionales, un 42,6% más.
La mayor parte ya son pasajeros del tráfico internacional
Como sucede durante la temporada de verano, debido a la actividad turística, durante el mes de abril, la mayoría de los pasajeros volaron desde o hacia destinos internacionales, en concreto 354.103 viajeros, un 1,8% menos que en el mismo mes del año pasado. Mientras tanto, y dando por finalizada la temporada de invierno en la terminal de es Codolar, el tráfico nacional registró 316.027 pasajeros, un 9,1% más.
En cuanto a las operaciones registradas en la única pista habilitada para el tráfico comercial en es Codolar, en abril se gestionaron 6.530 despegues y aterrizajes, lo que representa un incremento del 5,1% respecto al mismo mes del año pasado.
El crecimiento de abril se suma al repunte registrado en marzo, cuando el aeropuerto gestionó 3.263 movimientos de aeronaves, un 4,5% más que en marzo de 2025. Aun así, el primer trimestre había cerrado con 8.267 vuelos, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Entre enero y abril, el aeropuerto de Ibiza llevó a cabo 14.797 operaciones, un 1,9% más que en los cuatro primeros meses del año pasado.
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