Teatro infantil en Ibiza: Vuelve el Festival Barruguet con medio centenar de actuaciones y 17 compañías

La XII edición del Festival Barruguet de Teatre Familiar se celebrará del 22 al 24 de mayo en Santa Eulària con un espectáculo circense entre las propuestas más destacadas. El festival contará con la participación de 17 compañías procedentes de Balears, Catalunya, Cantabria, País Vasco y Comunitat Valenciana, que ofrecerán espectáculos tanto al público general como a escolares y centros de mayores, tal y como ha informado el Consistorio en un comunicado.

Santa Eulària se transformará en un gran escenario con propuestas repartidas por distintos espacios del municipio. Por un lado, los espectáculos de sala se celebrarán en el Palacio de Congresos, el Teatro Espanya y el edificio de Cultura, mientras que las calles cobrarán protagonismo con actuaciones en la Plaza de España, la plaza de Isidor Macabich y el Passeig de s'Alamera, además de espectáculos itinerantes por el centro y zonas de juego y creatividad para familias.

Entre las propuestas más destacadas de esta edición sobresale 'ÁKRI', de la compañía de Manel Rosés, uno de los espectáculos de circo contemporáneo más reconocidos del panorama actual y que será el encargado de clausurar el festival. Se trata de un solo protagonizado por un acróbata y una escalera que, además de elemento escénico, se convierte en el eje conceptual de la obra. A través de este dispositivo, el montaje explora la idea de "linde" como espacio de transición, invitando a reflexionar sobre los momentos de cambio y transformación personal. La propuesta ha sido ampliamente reconocida con galardones como el Premio al Mejor Espectáculo en FETEN 2025, el Premio al Mejor Espectáculo de Sala en la Mostra d'Igualada 2025, el Premio al Mejor Espectáculo de Circo Nacional en los Premios de la Crítica 2025, además de ser finalista en los Premios Talía 2025.

El público familiar podrá disfrutar además de espectáculos como 'En las nubes', de la compañía valenciana La Negra. Se trata de una delicada y poética historia que aborda la amistad y la diferencia desde una mirada sensible y accesible para todos los públicos. En esta obra, las burbujas de jabón se transforman en sorprendentes títeres que dan vida a un universo lleno de imaginación, donde los sueños y las emociones cobran protagonismo, ofreciendo una experiencia escénica tan visual como emotiva.

Teatro para todos

El Festival Barruguet refuerza su vertiente educativa con una programación específica que se desarrollará entre el 19 y el 22 de mayo, con 19 funciones escolares en las que participarán cerca de 3.500 alumnos de todos los centros públicos de Infantil y Primaria del municipio. Asimismo, el festival incluye funciones dirigidas a la primera infancia (0-3 años), con ocho representaciones para unos 300 niños de las escoletes.

En la misma línea, el festival mantiene su compromiso social con el denominado 'Barruguet social' al acercar las artes escénicas a los usuarios y familiares de la residencia Can Blai y Sa Residència Colisée. "Estas actuaciones buscan favorecer el bienestar emocional, cognitivo y social de las personas mayores, generando espacios de convivencia y garantizando el acceso a la cultura en todas las etapas de la vida", señala el Ayuntamiento.

Festival Barruguet. / J.A. RIERA

Jornadas profesionales y apoyo al sector

El Barruguet también se consolida como punto de encuentro para profesionales del sector, con la celebración de jornadas profesionales los días 22 y 30 de mayo. Este espacio permitirá el intercambio de experiencias, el debate y la reflexión entre artistas y agentes culturales. Entre las actividades previstas destaca un taller sobre sostenibilidad en la producción de espectáculos, así como una mesa redonda con compañías participantes, reforzando el compromiso del festival con la profesionalización y la innovación en las artes escénicas.

Finalmente, y para incentivar la participación de vecinos y visitantes, se volverá a sortear un viaje para cuatro personas a la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET), que se celebrará en Mallorca y se facilitará el acceso al festival ofreciendo dos horas de aparcamiento gratuito a los asistentes que lo soliciten. Además, se mantendrán precios accesibles en las entradas, los espectáculos de calle serán gratuitos y tarifas reducidas en los espacios de sala.