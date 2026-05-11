Un soltero de Ibiza se rinde ante el baile más sensual de Steffani en ‘First Dates’: "Intimidad total"

Steffani, de 29 años, se presentó en el programa ‘First Dates’ de Cuatro como una mujer activa, intensa y con pocas ganas de perder el tiempo en el amor. Distribuidora comercial y gogó, la granadina explicó que, aunque su vida es muy movida, en las relaciones se considera una persona tradicional. Su objetivo es encontrar a alguien con quien construir una relación estable y formar una familia.

Su prototipo también lo tenía claro: chicos morenos, altos y tatuados. Y, sobre el papel, Tomás parecía encajar bastante bien. El soltero, de 28 años, llegó desde Ibiza dispuesto a conocerla. Pluriempleado y de carácter tranquilo, Tomás se mostró desde el principio más reservado que su cita.

El primer encuentro en la barra dejó sensaciones desiguales. A Tomás le encantó Steffani físicamente, pero ella no sintió el mismo flechazo inicial. Aun así, la cita fue avanzando y ambos empezaron a encontrar puntos de conexión, especialmente cuando hablaron de intimidad y atracción.

El momento clave de la noche

La diferencia de temperamentos fue evidente durante la velada. Mientras Steffani se mostró más lanzada, directa y segura de sí misma, Tomás mantuvo un perfil más tímido. Pero esa distancia inicial se fue reduciendo hasta llegar a uno de los momentos más calientes de la noche.

La soltera decidió sorprender al ibicenco con un baile sensual que cambió por completo el ambiente de la cita. Steffani apagó las luces y activó el "interruptor" de la intimidad total, dejando a Tomás visiblemente impactado. La tensión entre ambos fue creciendo hasta terminar en un fogoso beso bajo los focos de ‘First Dates’.

Aunque la primera impresión de Steffani no fue tan intensa como la de Tomás, la cita acabó demostrando que entre ellos podía haber química. El soltero de Ibiza, más tranquilo y tímido, terminó dejándose llevar por la energía de una granadina que no dudó en poner toda la pasión sobre la mesa.