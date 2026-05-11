Talamanca y otras seis playas de Ibiza se quedan de nuevo sin campo de boyas para este verano

La puesta en marcha del campo de boyas ecológicas en Talamanca, reclamada desde hace una década por el Ayuntamiento de Ibiza, tampoco va a ser una realidad este verano, al igual que la regulación de fondeos en Cala Vedella, Benirràs, Portinatx, Cala Salada, es Xarco y Cala Bassa, todas ellas anunciadas para la temporada pasada con el fin de proteger las praderas de posidonia. Por otra parte, pueden correr más suerte la playa de Cala d'Hort y la bahía de Porroig, donde la semana pasada quedaron adjudicadas las obras para ordenar los fondeos que impulsa el Govern y se prevé que puedan estar operativos para el verano.

La creación de todos estos campos de boyas en Ibiza se divide en dos procesos administrativos distintos. Por una parte, Cala d'Hort y Porroig, que forman parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, se incluyen en un paquete de proyectos de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, que ya gestiona la ordenación de fondeos en los espacios protegidos de ses Salines en Ibiza, s'Espalmador y es Caló de s'Oli en Formentera.

Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) elaboró los proyectos de los otros siete campos de fondeo ecológico en Ibiza, tras llegar a un acuerdo con el Govern balear que se presentó en 2023. Este convenio contemplaba que el Miteco se hacía cargo de las obras, que contaban con financiación de los fondos Next Generation de la UE, y que su posterior gestión se cedería al ente autonómico Ports IB.

Desencuentro

El pasado 4 de febrero, cuando se había programado que ya iban a estar listos el diseño final de estas siete zonas de fondeo, Diario de Ibiza preguntó al Miteco si las obras iban a poder salir a concurso para que estuviera todo en marcha este verano, como aún se podía esperar a tenor de la respuesta del gabinete de comunicación: "Se han establecido algunos requerimientos adicionales que se están incorporando en los proyectos que corresponde desarrollar al Miteco, con el fin de que se puedan ejecutar a la mayor brevedad posible, y de acuerdo con la preceptiva tramitación administrativa. A lo largo de todo este proceso, se está trabajando en colaboración con las autoridades baleares implicadas, con el objetivo común de que los campos de fondeo puedan estar operativos de cara a la temporada estival".

Sin embargo, la administración central y la autonómica han acabado protagonizando un nuevo desencuentro después de que, a finales de marzo, la Delegación del Gobierno anunciara que ponía a disposición del Govern los siete proyectos que diseñó para Ibiza, así como otros dos en Mallorca, para que "pueda ejecutar las obras para la posterior puesta en marcha, mantenimiento y gestión de las instalaciones".

Cala Vedella es una de las playas donde se prevé proteger la posidonia con un campo de boyas ecológicas. / Vicent Marí.

Finalmente, el lunes de la semana pasada "el Govern recibió la notificación oficial para asumir su ejecución", según indicó la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. "Ya se ha empezado a trabajar en ello y próximamente habrá exposición e información pública, con el objetivo de que [los campos de boyas] puedan estar instalados de cara al próximo año", descartando así su puesta en marcha para la actual temporada.

El proyecto de fondeos ecológicos en Talamanca, elaborado por la empresa pública Tragsa por encargo del Miteco, plantea fijar 90 boyas para acabar con los fondeos incontrolados en la bahía, respondiendo así a una histórica reivindicación del Ayuntamiento de Ibiza. En el resto de actuaciones, de menor envergadura, se prevén 14 amarres en Cala Salada, 32 en Benirràs, 32 en es Xarco, 19 en Portinatx y 20 en Cala Salada, mientras que el Miteco aún no ha publicado el proyecto con el número de boyas finales en Cala Vedella.

Red Natura 2000

Por otra parte, la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través del ente público Ports IB, adjudicó las obras para crear y explotar los campos de amarre en Porroig y Cala d'Hort, donde se instalarán 24 y 25 boyas ecológicas, respectivamente. Esta actuación se incluye en un mismo paquete para gestionar, durante los próximos dos años, todas las áreas de fondeo en el litoral pitiuso protegido por la Red Natura 2000 en las Pitiüses, en una licitación que ha ganado la empresa Serveis Marítims Eivisub con una oferta de 1,3 millones de euros.

Sin embargo, aún queda verificar toda la documentación del proceso antes de formalizar el contrato previo a las obras. "La intención es que los campos estén operativos este verano, aunque todavía habrá que ver cómo evolucionan los plazos administrativos en las próximas semanas", precisa la portavoz de la conselleria. Ambas actuaciones también sufren retraso, ya que, inicialmente, se habían anunciado para 2024.