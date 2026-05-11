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Purple Disco Machine lleva el sonido disco a Ibiza con una canción creada para Pacha

El productor alemán publica ‘Disco Cherry’, un single inspirado en la historia de Pacha Ibiza y en su residencia Pure Pacha, que se celebrará los jueves de julio a octubre en la isla

La nueva canción de Purple Disco Machine

La nueva canción de Purple Disco Machine / YouTube

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Purple Disco Machine vuelve a mirar hacia Ibiza con un lanzamiento pensado directamente para la pista de baile. Según recoge la revista Mondo Sonoro, el productor alemán ha publicado ‘Disco Cherry’, un nuevo single con el que celebra su regreso a la isla y su próxima residencia Pure Pacha en Pacha Ibiza.

El lanzamiento no es uno más dentro de su catálogo. La canción se presenta como un tema histórico para el club, ya que ha sido creada específicamente para una residencia en Pacha Ibiza, algo que refuerza el vínculo entre el artista y una de las discotecas más icónicas de la isla.

"‘Disco Cherry’ está construida a partir de un sample de ‘Walkman’, clásico italo disco de Kasso, y recupera ese espíritu elegante, festivo y hedonista que ha acompañado a la cultura clubbing ibicenca durante décadas. Con grooves funk, percusión envolvente y una producción pensada para la pista, Purple Disco Machine vuelve a situar el disco en el centro de la música electrónica actual", explica la revista anteriormente citada.

El estreno llega acompañado de un videoclip ambientado entre finales de los años setenta y principios de los ochenta. La pieza audiovisual se inspira en imágenes reales de los primeros años de Pacha y recrea aquellas noches que ayudaron a construir el imaginario de Ibiza como un espacio de libertad, diversidad y autoexpresión.

En el vídeo, el artista aparece pinchando en una recreación de esa Ibiza fundacional, cuando la isla comenzaba a consolidarse como refugio creativo y punto de encuentro para la música, la moda y la cultura de club.

Detrás de Purple Disco Machine está Tino Piontek, uno de los nombres más importantes de la electrónica internacional. El productor acumula más de 3.000 millones de reproducciones y ganó un Grammy por su remix de ‘About Damn Time’, de Lizzo, consolidando una carrera marcada por la recuperación contemporánea del sonido disco y funk.

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Su nuevo single funcionará también como carta de presentación de Pure Pacha, la residencia con la que el artista tomará el control de los jueves en Ibiza durante el verano. Tras la fiesta de inauguración celebrada este pasado sábado, Purple Disco Machine regresará a Pacha Ibiza los días 16, 23 y 30 de julio; 6, 13, 20 y 27 de agosto; 3, 10, 17 y 24 de septiembre; y 1 de octubre.

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