La Policía acude a una casa de Ibiza por un delito de malos tratos y la víctima les entrega una caja llena de drogas del agresor

La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para J.A.Z.M., de 35 años y nacionalidad colombiana, acusado de un delito contra la salud pública por la supuesta posesión de diversas sustancias estupefacientes destinadas al tráfico en Ibiza. La vista previa del juicio está señalada para este martes, 12 de mayo, en la Audiencia Provincial de Baleares.

Según el escrito de acusación provisional, los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2020, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a un domicilio de Ibiza por un presunto delito de malos tratos. Durante la intervención, la pareja del acusado entregó voluntariamente a los policías una caja de zapatos que, presuntamente, contenía varias bolsas con drogas.

En el interior de la caja, de acuerdo con la Fiscalía, se hallaron envoltorios con polvo rosa, polvo blanco, una sustancia marrón, cogollos secos de cannabis y una sustancia escamosa. Tras los análisis practicados, el Ministerio Público sostiene que parte del material intervenido correspondía a ketamina y MDMA, además de cocaína y cannabis. También se menciona una sustancia identificada como feniletilamina, que el escrito señala como no fiscalizada.

La acusación mantiene que dichas sustancias, junto con los instrumentos de pesaje intervenidos, eran utilizadas presuntamente por el procesado para el tráfico y suministro a terceras personas. La Fiscalía cifra el valor total de las drogas intervenidas en el mercado ilícito en 1.492,59 euros, desglosados en 838,89 euros por la cocaína, 630,60 euros por el MDMA y 23,10 euros por el cannabis.

Cinco años de cárcel

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368.1 del Código Penal. En su escrito, solicita para el acusado cinco años de cárcel, la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 3.000 euros.

Además, la Fiscalía interesa el decomiso de las sustancias y de los instrumentos intervenidos, así como la destrucción de las drogas conforme a lo previsto legalmente.