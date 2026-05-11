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Pausa estratégica en el Portal de ses Taules

Pausa estratégica en el Portal de ses Taules | TONI ESCOBAR

Pausa estratégica en el Portal de ses Taules | TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

Dos visitantes de la Ibiza Medieval hacen un alto estratégico en el Portal de ses Taules para reponer fuerzas con un helado, el arma más eficaz para seguir recorriendo la feria entre puestos, bullicio de época, trasiego... y las muchas cuestas de Dalt Vila.

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