Nueva denuncia del PSOE de Ibiza por el servicio de transporte público en autobús

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza ha denunciado este lunes un nuevo episodio de "desastrosa planificación" en la puesta en marcha del nuevo servicio insular de autobuses. Según explican los socialistas en una nota de prensa, parte de los nuevos vehículos se están estacionando en un descampado de tierra en Platja d’en Bossa, lo que ha provocado que, tras las últimas lluvias, algunos autobuses hayan quedado completamente enfangados.

La portavoz socialista, Elena López Bonet, ha comparecido ante este aparcamiento improvisado acompañada del conseller Víctor Torres. López Bonet califica la situación de "imagen lamentable" y asegura que refleja "perfectamente la desastrosa planificación del Partido Popular".

"Autobuses aparcados en un barrizal porque no han sido capaces de prever unas cocheras adecuadas", critica la portavoz del PSOE, que vuelve a pedir la dimisión del conseller de Movilidad, Mariano Juan. "¿Qué más hace falta para que dimita?", plantea la socialista.

Las otras irregularidades

Los socialistas sostienen que este incidente se suma a las deficiencias registradas durante el primer mes de implantación del nuevo contrato de transporte público, iniciado el 1 de abril. Entre los problemas señalados, Víctor Torres cita incumplimientos de horarios, autobuses que no pasan, vehículos llenos que dejan usuarios en las paradas, falta de información y deficiencias en la aplicación móvil del servicio.

Torres también critica el sistema de carga de los autobuses eléctricos, que, como publicó Diario de Ibiza, se estaría realizando mediante un generador que consume unos 1.000 litros de gasóleo al día. El conseller socialista asegura que este sistema hace que los vehículos "acaben contaminando tres veces más que los otros" y advierte de la emisión de partículas nocivas en la avenida de Sant Agustí.

El PSOE exige al Consell de Ibiza que adopte medidas para que "toda la flota duerma en instalaciones adecuadas" y evitar así nuevos incidentes. Los socialistas recuerdan que el nuevo contrato de transporte público supera los 80 millones de euros y reclaman que el servicio funcione "como merece la ciudadanía de Ibiza".