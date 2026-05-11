La mayor parte de los vecinos del edificio de Ibiza en el que hubo una explosión de gas se desmarcan de las críticas por el abandono de las instituciones

Los vecinos de 19 de las 22 viviendas ubicadas en el bloque de la calle Es Cubells de Can Cantó en el que, el pasado martes 21 de abril, se produjo una explosión de gas, que dejó a cuatro personas con heridas de gravedad (dos siguen ingresadas en la unidad de quemados del hospital La Fe de Valencia), se desmarcan este lunes del contenido del escrito de denuncia que otros residentes enviaron a Diario de Ibiza apenas dos semanas después de la deflagración. En esta denuncia, se criticaba el presunto abandono de las instituciones y que desde que ocurrieron los hechos, viven en un escenario de "obras defectuosas, riesgos eléctricos, alarmas que suenan sin control y ausencia de respuestas administrativas".

Según denunciaron entonces estas familias, ni el Ayuntamiento ni el alcalde, Rafael Triguero, ni responsables del Ibavi ni otros representantes públicos han vuelto a interesarse de forma directa por la situación real en la que quedaron los residentes tras la explosión. "No tenemos un contacto. No tenemos una persona responsable. No sabemos a quién dirigirnos para pedir explicaciones, reclamar o simplemente saber qué va a pasar", lamentaban en su escrito remitido a Diario de Ibiza.

Sin respeto al portavoz

Ahora, los vecinos de estas 19 de las 22 viviendas les replican que esas consideraciones "se han hecho en nombre de todos" sin tener estos "conocimiento de ello". Por lo que declinan "cualquier relación" con estas denuncias. "La persona o personas que se pusieron en contacto con Diario de Ibiza", añaden ahora, "hicieron caso omiso a la decisión que se había tomado entre todos de no realizar ninguna declaración más a los medios de comunicación". Tampoco se respetó, lamentan, "al portavoz en el que entre la mayoría de los vecinos habíamos delegado la relación con la prensa y los medios de comunicación".

Por todo ello, los residentes en los 19 de los 22 pisos afectados por la explosión de gas apuntan que no se sienten "representados por dichas declaraciones y no nos hacemos responsables de las mismas, ni en la repercusión ni en las consecuencias que puedan tener".