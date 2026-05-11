Marisina Marí, presidenta de Fundación Conciencia de Ibiza: "No encontramos psicólogos"

Con el fin de mejorar esta atención a los menores víctimas de agresiones sexuales, la Fundación Conciencia trabaja junto con Save The Children y la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un proyecto de Barnahus en Ibiza. Se trata de un espacio similar al Espai Savina del Consell Insular para atender a los menores. "Los niños, cuando tengan un problema de abuso sexual, pueden ir con sus padres o por su cuenta allí y se les orienta sobre lo que tienen que hacer y, si hace falta, se desplaza allí la Fiscalía o la Policía", explica Marisina Marí, presidenta de Fundación Conciencia de Ibiza. "Se trata de unificar las cosas para que el niño no tenga que pasar por lo mismo varias veces", añade.

Marí afirma que actualmente existe un grupo de trabajo liderado por Save the Children del que la Fundación Conciencia forma parte. "Se está trabajando en los protocolos y en el contenido", cuenta la presidenta. "Todos tenemos prisa porque esté ya todo listo, pero es un proceso que hay que hacerlo bien. No se puede coger el modelo sueco tal cual e implantarlo igual porque hay otras normas, hay otra forma de ser de la gente y hay otra problemática. Todo se tiene que adaptar y consensuar", recalca Marí.

"Lo que más nos falta, porque no encontramos, son más psicólogos", explica la presidenta de la Fundación Conciencia. "Hay una demanda altísima porque estamos trabajando con niños con riesgo de suicidios, y en Ibiza hay una falta de psicólogos en general importante", lamenta Marí. "Nos llegan currículum, pero muchos son de fuera y claro, no disponemos de alojamiento que ofrecerles", añade Marí.