La magia de una boda de ensueño en entornos idílicos de Ibiza

Aunque parece una historia de ficción ambientada para una película es la realidad palpable de una pareja de residentes que decidieron contraer matrimonio de una forma muy especial para que se recordase toda la vida. El reconocido empresario Christian Braun y su novia Sophie Bohme, experta en marketing y diseño digital, diseñaron una boda de ensueño durante tres días en cinco localizaciones diferentes de la isla con 150 invitados y una coordinación de película.

Christian y Sophie, exultantes tras el enlace en una villa privada de amigos. / .

Sophie Braun organizó completamente su boda en Ibiza en tan solo ocho meses. Al no encontrar una agencia capaz de hacer realidad su visión, desarrolló cada detalle de su enlace personalmente: desde el concepto, diseño y logística hasta construcciones especiales y la coordinación de varios contenedores de material. Esta exitosa aventura insólita le dio la idea de formar su propia empresa, Alera Event & Wedding Agency, para organizar bodas exclusivas, propuestas de matrimonio, cumpleaños y eventos de lujo en Ibiza.

Apasionado beso al estilo de Hollywood tras la ceremonia. / .

La experiencia de su boda de tres jornadas con 150 invitados internacionales, cinco localizaciones y el desarrollo del concepto y producción completamente personalizados fue un auténtico reto profesional que Sophie dividió en tres jornadas de celebración que comenzó con un ‘Sparkling Evening’ en las terrazas del restaurante 1742, en pleno corazón de Dalt Vila, como recepción a sus invitados con una torre de champán de cien botellas personalizadas con el logo de los novios. Este elegante y sorprendente evento contó con cantante en vivo y artistas, finger food, cócteles, discursos emocionales en un ambiente glamuroso inspirado en el mundo del brillo.

La terraza del restaurante 1742 en pleno corazón de Dalt Vila con impresionantes vistas a la ciudad patrimonio acogió la recepción de los invitados internacionales.

El segundo día se celebró la experiencia secreta de boda. Los invitados fueron citados primero en Nassau Beach Club, sin saber dónde tendría lugar realmente la ceremonia fueron transportados 20 minibuses que les llevaron a una localización secreta con vistas panorámicas a es Vedrà.

Los novios bailando en la fiesta nupcial celebrada en el Tanit Beach Club

En una villa privada cedida solo por tres horas a la pareja gracias a unos amigos se construyó, en solo un día, una enorme plataforma sobre una piscina de 20 metros para que los 150 invitados, sentados simétricamente sobre el agua y con la vista completamente despejada viviesen el momento más feliz de Sophie y Christian Braun.

La feliz pareja se desplazó por la isla a bordo de un automóvil de lujo. / .

La ceremonia frente al islote de es Vedrà simulaba un auténtico cuento de hadas con miles de rosas blancas, en un espectacular suelo de espejo sobre la piscina, detalles personalizados como pañuelos bordados, paraguas, abanicos y diferentes elementos con el logo de la boda y un gran bloque de hielo para las bebidas con el logo de los novios integrado. Un gran espectáculo de fuegos artificiales durante el beso fue el final soñado para Sophie y Christian.

Momento del corte de la original tarta de boda.

Tras la ceremonia, los invitados fueron trasladados a Tanit Beach Club para la cena y el final de fiesta nupcial. El restaurante, a pie de Platja d’en Bossa, lució un elegante montaje con rosas blancas, mesas redondas cuidadosamente diseñadas y diferentes experience walls personalizadas a la hora de la fiesta. Tras la cena se repartieron zapatillas, gafas de sol y glow sticks personalizados hasta el momento de la gran tarta creada especialmente para la ocasión con fuegos artificiales y shows.

El tercer día se planteó más relajado y enfocado al disfrute de la playa con fiesta de cierre en la playa de Cala d’Hort. Los invitados recibieron una nueva sorpresa: una edición especial tipo ‘Breaking News Newspaper’ con las primeras fotografías profesionales de la boda impresas tan solo horas después del evento. Un recuerdo único para todos los asistentes.

«El día más feliz de mi vida»

El enlace de Christian y Sophie ha sido uno de los conceptos privados más extraordinarios realizados en Ibiza y marcó el nacimiento oficial de Alera Event & Wedding Agency.

La novia, todavía emocionada, recuerda el momento de la ceremonia como «el día mas feliz de mi vida. Cuando entré en el pasillo que me llevaba al altar, sobre un espejo de 20 metros de largo en el que se reflejaban las caras de felicidad de todos los invitados, como si fueran ángeles, y con el islote de es Vedrà al fondo, pensé que me llevaba al cielo. Fue la experiencia más impresionante de mi vida. Algo que no podré olvidar».

Noticias relacionadas

La boda fue oficiada por Jon Michel, de Namasté, en un entorno mágico e idóneo para una película de Hollywood: «En Ibiza hay sitios impresionantes y diversos para celebraciones. Hay una magia y paz especial que lo hace todo distinto para una gran día de celebración. Hay muchas opciones en villas, colinas, hoteles, campo y playa. Me gustaría ofrecer a otras parejas la posibilidad de ser felices con mi empresa».