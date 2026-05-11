Es Nàutic
¿Cómo imaginas tu boda en Ibiza? Lujo urbano con unas vistas de impacto al mar en Sant Antoni
En el corazón del puerto de Sant Antoni, Es Nàutic se presenta como un enclave ideal para celebrar bodas en Ibizaque miran directamente al mar. Con vistas a la bahía y a los barcos del club náutico, el restaurante combina espacios amplios y luminosos con una terraza exterior pensada para celebraciones al aire libre. En ese mágico espacio es posible celebrar desde un cóctel de bienvenida hasta un banquete de bodas, sin olvidar ceremonias nupciales con una esencia muy especial.
Su propuesta gastronómica refuerza su carácter marinero: cocina mediterránea e ibicenca basada siempre en el producto fresco. Para parejas que buscan una boda elegante pero conectada con la esencia local, Es Nàutic ofrece un escenario versátil, con menús para grupos y acompañamiento para personalizar cada detalle y conseguir el enlace soñado por los novios.
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