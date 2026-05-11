Llama la atención: Los zascas del obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, a las administraciones y a sus propios fieles en la entrevista concedida a Diario de Ibiza

La lluvia que durante los tres primeros días de la Ibiza Medieval ha deslucido la feria. No sólo los comerciantes han visto cómo la caja se resentía, ya que la lluvia no invitaba a pasear por el casco histórico sino que, además, el fuerte viento obligó a cerrar durante unas horas los puestos del baluarte de Santa Llúcia y de la plaza de la Catedral.

Lluvia y viento en la jornada del sábado en la Ibiza Medieval / J.A.RIERA

Los zascas que da el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, a las administraciones y a sus propios fieles en la entrevista concedida a Diario de Ibiza. Al Ayuntamiento le afea que no hubiera más seguridad en la procesión del Viernes Santo y al Consell, la esperpéntica imagen que se dio en el vía crucis, con los zancudos y la mascletà de la salida de la Vuelta a Ibiza MTB. A los fieles les critica que abusen con los precios de la vivienda.

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Que la Policía Local de Ibiza tenga que perseguir a los vecinos que incumplen la ordenanza de basuras y tiran sus residuos ya no fuera de horas sino de manera descontrolada, como ocurrió este sábado cerca de la iglesia de Santa Cruz. A los pies de los contenedores, a lo largo de parte de la acera de la plaza Vicent Calbet, alguien dejó un colchón, una lavadora, restos de muebles, electrodomésticos...