Los lectores de Es Diari opinan sobre la Ibiza Medieval: "Es ir al cine a ver siempre la misma película, ¿no somos capaces de reinventarnos?", lamenta Jorge Llobet

La feria Ibiza Medieval genera siempre debate entre los residentes: hay quienes la aman y quienes la odian o pasan de ella. Lo lectores de Diario de Ibiza han respondido con más críticas que halagos a la pregunta planteada en Facebook: '¿Qué es lo que más te ha gustado de la Ibiza Medieval este año?'. Hay quienes celebran el ambiente y el atractivo de Dalt Vila y quienes lamentan los elevados precios, la falta de novedades o, directamente, se jactan de no haber acudido por la lluvia.

Entre los comentarios positivos, Javier de las Heras destaca que la feria permite "disfrutar de algo más que discoteca y playa" y la define como "una oferta distinta para pasar un finde diferente". También Marga Covas Cámara resume su impresión con un rotundo "espectacular como siempre", mientras que Eva Díaz Camaño afirma que "es un sitio espectacular".

El entorno de Dalt Vila también ha sido uno de los aspectos más valorados. Jorge Andrade asegura que realmente disfrutó de la feria y relata con humor su recorrido: "Subí hasta la cima, me comí la mitad y casi venía rodando, pero puede haber sido del vino de los ríos más bajos", literalmente. Para este lector, el emplazamiento histórico del evento es uno de sus grandes atractivos: "Arquitectónicamente es increíble. Subir parece una mezcla de España e Italia; luego las viejas casas blancas dentro y fuera de la muralla dan un aire griego, pero con la fiesta medieval y la vieja muralla de la ciudad, está la cereza encima (sic). Sí, Ibiza es Ibiza y siempre será un sí para mí".

También hay quien valora la feria como punto de encuentro. Antonio Martínez señala que "está bien, es un punto de encuentro de toda la isla; allí te encuentras a todo Dios".

Entre los aspectos concretos que han gustado este año, algunos lectores citan las novedades en Vara de Rey. Toni Torres Torres considera que el paseo fue el punto positivo de esta edición, aunque añade que la inauguración fue "el punto más negativo" y remarca que "no llovía, sin excusas".

Sergio G. Cañizares

Críticas a los precios

Marta Lavigne también valora como "muy acertadas las actividades infantiles en Vara de Rey", aunque critica los precios: "Cualquier día nos piden la nómina antes de entrar". Precisamente, los precios han sido uno de los temas más repetidos en las respuestas. Adriana Agis López cuenta que preguntó por el precio del queso y se sorprendió al escuchar la respuesta: "Pregunté a cuánto estaba el kilo de un queso y me contestó que a 8,90 euros los cien gramos. Casi me caigo de culo, jajajaja. Ya no miré más nada y me fui". En la misma línea, Ángeles Mesas Pérez denuncia: "Dos palitas de aceitunas, 26 euros".

Andrea Baccaro también se muestra crítica con la relación entre oferta y precios: "Es lo mismo de siempre, nada innovador. Y carísimo; por lo menos si fuera algo de otro mundo". Manuel Moya, por su parte, defiende el esfuerzo de los vendedores, pero critica el coste que deben asumir para participar: "Lo que más me gusta es el esfuerzo que hacen todos los vendedores por venir hasta Ibiza y lo que no me gusta es que el Ayuntamiento permita que por tres días les metan esos sablazos a los comerciantes. Tendrían que cobrarles menos por los puestos".

Otros comentarios cuestionan el modelo de feria y su capacidad para renovarse. Jorge Llobet compara la Ibiza Medieval con "ir al cine a ver siempre la misma película"” o "escuchar el mismo chiste". A su juicio, puede gustar a quienes van por primera vez, pero se pregunta: "¿Vale la pena solo por eso? ¿No somos capaces de reinventarnos en lugar de repetirnos?". Marc Marí ironiza en la misma línea: "Cada vez se parece más a un mercadillo cualquiera. ¿El próximo año alguien venderá electrodomésticos?".

También hay lectores que ponen el foco en si la feria está pensada realmente para los residentes. Manolo Angelit plantea: "¿El medieval se hace pensando en el residente? Pues esa es la clave. En Sant Antoni está pasando lo mismo cuando hacen la del mar [la Feria Marinera], ¿piensan en el residente? Pues eso".

Maite Alvite

La lluvia, lo que más a gustado a muchos

La lluvia también condicionó la experiencia de muchos. Raquel No Lo Se explica directamente: "No fui por la lluvia". Y Verónica Romero responde que lo que más le gustó fue no haberla visto, porque así no tuvo que "aguantar colas, gente y agobios". En tono irónico, Ani Cires afirma: "Lo que más me ha gustado es que no he ido".

De hecho, muchas de las respuestas han ido en esa línea: la lluvia y el hecho de no haber acudido aparecen entre los comentarios más repetidos por los lectores.