El traslado de residuos de Ibiza a Mallorca "comenzará en unos días o semanas"

"Otro proyecto que también se presentará a nivel insular es la financiación de acciones destinadas a reducir la producción de residuos". El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, explica que en el Consell de Alcaldes de este lunes se ha debatido sobre los programas que se quieren presentar a la convocatoria de financiación con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS): "Se está preparando un proyecto conjuntamente con todos los ayuntamientos para reducir la cantidad de residuos que generan y, por tanto, que el traslado que se tenga que hacer sea el mínimo", indicó en relación al futuro traslado de residuos a la isla de Mallorca, para que sean tratados en una incineradora.

"El plazo [para presentar programas a este impuesto] acaba el día 26 de mayo". Sobre las ayudas que ha recibido la isla dentro de estos fondos, Marí recuerda que "ya nos beneficiamos de una ayuda de cuatro millones de euros y esperamos que el año que viene sigamos incrementando estas cantidades y las acciones que se llevan a cabo tanto en el transporte como contra el desplazamiento ilegal". "También", añade el presidente, "que estos fondos ITS sirvan para luchar contra la saturación y para regenerar las zonas turísticas y más saturadas".

El traslado de los residuos

"Todos los ayuntamientos tienen ya planes de choque para reducir la cantidad de residuos, ahora hay que poner en marcha el traslado, que ya es efectivo: se ha presentado la oferta y está en proceso formalizar el contrato, hablamos de días o semanas para que se haga", adelanta Marí en cuanto al inicio de las pruebas para el traslado de residuos de la isla a Mallorca.

"La UTE [GIREF, la una unión temporal de las empresas Herbusa, Prezero, FCC y Urbaser] es la responsable de la gestión de la planta de tratamiento de residuos y [presentó] la única oferta que hay", aclara. "Se encarga del embalaje, del transporte terrestre hasta el puerto de Ibiza, del transporte marítimo, del trato con la naviera, del transporte desde el puerto de Palma hasta la planta de valorización energética de Tirme...", detalla Marí.

"Para esto ya se ha generado un proceso de administración de contratación y ahora ya solo es firmar el contrato, que me parece que será en breve, y empezar el traslado", apunta Marí sobre cuándo se prevé el traslado de los residuos: "Es una cuestión de días o semanas, pero es algo inminente porque se ha cerrado el proceso burocrático de contratación, necesario evidentemente, para poner en marcha y tener todas las garantías jurídicas y de control". Mantiene que "este plan piloto es importantísimo porque determinará en qué condiciones se tiene que hacer este transporte en el futuro".

"Evitar problemas a los vecinos"

"Lo que se quiere evitar son molestias, problemas, a los vecinos, no solo de Ibiza, sino también de Mallorca, por lo que tiene que darse con las máximas garantías y por eso será un plan progresivo, en el que se trasladarán millones de kilos además", especifica el presidente del Consell: "El primer contrato que hemos añadido [para el ITS] es de tres millones de euros, ampliables hasta diez millones de euros". Y recuerda que "estamos hablando de una plataforma que, en el plazo de una año, se irá incrementando hasta las 30.000 toneladas".