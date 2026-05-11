Turismo
Juan Miguel Costa, director de Turismo de Ibiza: "No se trata de atraer más visitantes, sino mejor turismo, más equilibrado y sostenible"
La institución insular defiende el turismo familiar como una vía para atraer visitantes de mayor valor y avanzar hacia una isla más equilibrada
El Consell de Ibiza ha celebrado este lunes un encuentro con los socios colaboradores de Ibiza Family Moments, el club de producto especializado en turismo familiar impulsado por la institución insular junto a los cinco ayuntamientos de la isla y el sector turístico. Durante el acto, celebrado en Bam-Bu-Ku, se han entregado 25 distinciones, seis de ellas con estrella, a nuevos establecimientos y empresas adheridos al proyecto, en reconocimiento a su compromiso con un "modelo turístico familiar, sostenible y de calidad", como explica la institución en un comunicado.
El director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa, ha destacado durante su intervención que "el turismo familiar es una oportunidad estratégica para el futuro de la isla", ya que explica que genera "más estabilidad, más distribución económica y una menor presión sobre el territorio".
Turismo familiar como sostenibilidad económica
Costa señala que este segmento representa aproximadamente el 25% de los visitantes que recibe Ibiza, con cerca de un millón de familias, y destaca su "elevada fidelización", sus estancias más largas y su mayor capacidad de gasto respecto al turista medio.
"Cuando hablamos de turismo familiar,hablamos de sostenibilidad económica, de equilibrio territorial y de convivencia", reitera el director insular.
Durante la jornada, Costa ha explicado que Ibiza Family Moments "no es solo una marca o una herramienta de promoción" sino un proyecto destinado a "estructurar la oferta turística familiar de la isla, establecer estándares de calidad y generar sinergias entre empresas y administraciones".
Actualmente, el club integra a más de 14.000 plazas alojativas, 14 restaurantes, 20 empresas de oferta complementaria, 10 museos, 24 playas, 27 rutas y 16 eventos familiares," consolidándose como una de las principales apuestas de diversificación turística de Ibiza".
El director insular también ha anunciado que el Consell y los cinco ayuntamientos reforzarán el proyecto en una nueva etapa con acciones de promoción nacional e internacional.
"El futuro de Ibiza no pasa por atraer más visitantes sino por atraer mejor turismo, generar más valor y continuar avanzando hacia un modelo de isla más equilibrado y sostenible", ha concluido Costa. Tras la presentación institucional y la entrega de placas a los nuevos socios, la jornada ha continuado con un espacio de networking entre las empresas y entidades participantes.
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