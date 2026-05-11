Memorias del agua en Ibiza: los pozos olvidados de Jesús vuelven a la vida con un libro y un documental

La serie ‘Aigua Viva!’ avanza hacia su cuarta entrega, dedicada a las véndes, pozos y fuentes de Jesús y Puig d’en Valls, con la que completará un recorrido por el patrimonio hídrico del municipio de Santa Eulària. El proyecto, impulsado por Edicions Aïllades, vuelve a apoyarse en el trabajo de campo de Josep Joan i Marí, Pep Xomeu, y en las fotografías de Ramon Mayol, que desde 2014 documentan los antiguos puntos de agua de las distintas parroquias del municipio.

Más que un estudio académico o un tratado técnico, desde la editorial explican que ‘Aigua Viva!’ se plantea como un "homenaje popular al patrimonio hídrico pitiuso, nacido del territorio y dirigido a las personas que lo habitan y lo aman". En cada volumen, Pep Xomeu acompaña los textos de cada pozo, fuentes y véndes con "gloses para cada pozo y para cada vénda, pequeñas piezas literarias que capturan el alma de cada lugar, su historia y su latido".

El nuevo trabajo se centra en los caminos, pozos, aljibes y fuentes de Jesús y Puig d’en Valls, espacios que forman parte de la memoria colectiva de la isla y que, en muchos casos, "han quedado relegados al olvido". El método de Pep Xomeu continúa siendo el mismo: "caminar, observar, preguntar y volver a caminar", en una "búsqueda paciente que combina constancia, memoria oral y conocimiento del territorio", añaden desde Edicions Aïllades.

Historias y memorias del agua de Ibiza

En esta cuarta entrega, el proyecto cuenta además con la colaboración de Todd Kolod, "profundo conocedor del patrimonio hídrico de la zona, cuya aportación ha permitido "contrastar historias, localizar detalles y rescatar información vinculada a estos espacios". La fotografía de Ramon Mayol "completa el trabajo con imágenes que documentan el estado y la presencia de estos elementos en el paisaje".

Imagen del Pou de can Lloses. / 'Aigua Viva'

El libro irá acompañado de un documental producido por Eivisual, que sigue las rutas de Pep Xomeu y sus colaboradores. La pieza audiovisual funciona como "un segundo relato del proyecto, al recoger gestos, sonidos, testimonios y emociones que complementan el trabajo publicado en papel".

La presentación conjunta del cuarto volumen, titulado ‘Vendas, pozos y fuentes de Jesús’, y del documental está prevista para el próximo mes de septiembre. El acto servirá para "celebrar el agua, la memoria y a todas las personas que han contribuido a mantener vivo este patrimonio".

La serie ‘Aigua Viva!’ comenzó con el volumen dedicado a Sant Carles, publicado en 2015 por Edicions Aïllades, con prólogo de Antoni Ferrer Abárzuza y documental de Eivisual. Le siguieron los trabajos sobre Santa Eulària, publicado en 2017 con prólogo de Lluís Ferrer Ferrer, y Santa Gertrudis de Fruitera, editado en 2020 con prólogo de Antoni Tut Planells Llucià y documental publicado en 2021.

Imagen del Pou den Porxo. / Aigua Viva

Todos los volúmenes "comparten una misma esencia: las letras de Pep Xomeu, las imágenes de Ramon Mayol y la voluntad de recuperar un patrimonio humilde, cercano y fundamental para entender la historia de las Pitiusas". Además, el propio Pep Xomeu pone música a algunas de sus letras, que interpreta en las presentaciones y que también forman parte del fondo sonoro de los trabajos audiovisuales.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària, cuyo apoyo "ha permitido ampliar el alcance de esta iniciativa cultural y patrimonial". Desde la organización también invitan a quienes tengan información sobre pozos y fuentes a compartirla a través del correo electrónico de 'Aigua Viva!'.