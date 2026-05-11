Ibiza Inclusion prepara su sexta edición con una clase magistral de pasarela en Vila

"Todavía no hay suficiente concienciación sobre la inclusión social, ya que es un concepto que en muchos casos la gente aún no entiende". Así lo afirma la psicopedagoga, modelo y CEO de Ibiza Inclusion, Emma Torres, quien considera que la sensibilización hacia las "personas con rasgos que se salen de lo comúnmente social" ha mejorado, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Torres defiende que la inclusión implica compartir espacios y actividades. "Un grupo de chicos y chicas con diversidad funcional debe, por ejemplo, practicar la misma actividad deportiva con compañeros que no tienen su misma condición. Si juegan solo entre ellos [en referencia a quienes tienen diversidad funcional], eso no es inclusión, ya que la inclusión implica estar juntos", explica.

Usuarios de Addif enseñan una masterclass de modelaje a compañeras del Aula de Terapia de Sant Antoni. / J.A. Riera

A pesar de ello, Torres no pierde la esperanza y sigue impulsando iniciativas como la celebrada en la tarde de este lunes, 11 de mayo, en el Parque de la Paz de Ibiza. Durante la jornada, un grupo de modelos de la Asociación de Deportes Adaptados de Ibiza y Formentera (Adiff), todos ellos con diversidad funcional, ofrece una clase magistral para enseñar a desfilar a cuatro compañeras del Aula de Terapia de Sant Antoni, también con diversidad funcional, que participan por primera vez en esta iniciativa. Además, Torres señala: "Hemos considerado que reunirlos [en referencia a los usuarios de Adiff y del Aula de Terapia] antes de la gala era una buena forma de romper el hielo".

"Conseguiremos la inclusión el día que se deje de hablar de ella"

Según explica la CEO de Ibiza Inclusion, la pasarela "siempre ha sido una excusa para demostrar que la inclusión es posible incluso en un ámbito tan difícil como el mundo del modelaje, donde los modelos deben cumplir una serie de cánones". "Si no tienes una altura, un físico y unas medidas concretas, no puedes participar", lamenta.

Torres agrega: "Este proyecto también sirve para lanzar el mensaje de que todo el mundo merece ser aceptado. Nadie debe ser discriminado y hay que llamar un poco la atención en este sentido. También es una muestra de lo que somos como sociedad: diversidad. Además, hemos sido la primera pasarela del mundo en hacer un desfile inclusivo. Ahora empiezan a surgir otras iniciativas, pero cuando empezamos, en 2020, el resto solo hacía, por ejemplo, incluir a una modelo con una prótesis en la pierna o con síndrome de Down. Si solo hay casos puntuales así entre 50 o 60 modelos, eso no es inclusión, ya que debe existir un equilibrio. Al final, solo conseguiremos alcanzar la inclusión el día que se deje de hablar de ella".

Un instante de la clase en el Parque de la Paz. / J.A. Riera

Durante la jornada, los modelos de Adiff, que ya han participado en ediciones anteriores, muestran a las cuatro debutantes del Aula de Terapia cómo posar y desenvolverse sobre la pasarela. Una de las más experimentadas, y que ejerce como profesora, fue Neus, de 31 años, quien dio algunos consejos a sus aprendices: "Cuando se desfila no hay que mirar nunca hacia el suelo mientras se camina. Hay que mirar al público. Además, al posar hay que ir con el cuerpo recto y poner las manos sobre la cadera, pero solo en el caso de las mujeres".

A las explicaciones de Neus, una de las encargadas de llevar la voz cantante en esta primera toma de contacto y a quien se le ve disfrutar en todo momento, se suman algunas indicaciones de Torres. "Al desfilar de dos en dos, los dos modelos deben ir al mismo ritmo; uno no puede ir más rápido que el otro. No hay que adelantarse", apunta. "Cada uno debe posar, de primeras, hacia el lado contrario al que posa su compañero y luego hacia dentro", confiesa.

"Las entradas están volando"

Esta iniciativa sirve como ensayo previo a la pasarela de la sexta edición de Ibiza Inclusion, prevista para el próximo 22 de mayo, a las 19 horas, en 528 Ibiza, ubicado en Sant Antoni. Las entradas, ya a la venta, tienen un precio donativo de 20 euros y pueden adquirirse en la sede de Adiff, entidad beneficiaria de la iniciativa, en la tienda Ibimoda Pepita Planells o escribiendo al teléfono 676 284 425. Además, los donativos para la Fila Cero ya pueden realizarse a través de Bizum en el número 12166. Aunque todavía quedan entradas disponibles, Torres advierte: "Están volando".

El encuentro sirve como ensayo previo a la gala y como parte de los preparativos de la pasarela, aunque en esta ocasión no pudieron asistir modelos sin diversidad funcional "por motivos laborales", según concluye Torres.