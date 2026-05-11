La vivienda y los costes vuelven a poner a prueba al sector hotelero de Ibiza y Formentera

El sector hotelero de Ibiza y Formentera afronta la temporada turística de 2026 con previsiones de estabilidad y un moderado optimismo. Así se desprende de la encuesta de inicio de temporada elaborada por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), a partir de 92 respuestas que representan a unos 120 establecimientos turísticos de las Pitiusas.

Más de la mitad de los establecimientos encuestados, el 54,3%, prevé una temporada similar a la anterior, mientras que un 32,6% considera que será algo mejor. Estos datos apuntan, según la patronal hotelera, a una ligera tendencia positiva en el arranque de la campaña.

Expectatívas de la temporada turística 2026. / Federación Hotelera de Ibiza y Formentera

Reservaciones similares al año pasado

En cuanto al ritmo de reservas, la mayoría de los alojamientos señala que la anticipación se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, con un 53,3% de las respuestas. No obstante, una parte relevante del sector detecta una tendencia a reservar con mayor antelación.

Gráfica sobre la anticipación de reservas para la temporada turística 2026. / Federación Hotelera de Ibiza y Formentera

La estabilidad también se refleja en el empleo. El 86,8 % de los establecimientos prevé mantener su plantilla durante esta temporada, lo que confirma una línea continuista en términos laborales.

Pese a estas previsiones favorables, la encuesta de la (Fehif) vuelve a señalar los principales retos estructurales que afectan al sector. El aumento de los costes energéticos y de suministros es la principal preocupación, mencionada por el 75% de los establecimientos. Le siguen la falta de personal derivada de las dificultades de acceso a la vivienda, con un 68%; la incertidumbre internacional, con un 59%; el incremento de los costes laborales, con un 56%; y la competencia desleal, citada por el 50 %.

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera interpreta estos datos como el reflejo de un inicio de temporada estable, apoyado en una demanda sólida, pero condicionado por dificultades estructurales que continúan influyendo en la actividad cotidiana del sector.