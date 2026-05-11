La Academia de Gastronomía de Ibiza rinde homenaje a quienes mantienen viva su identidad gastronómica

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera entregará este viernes, 15 de mayo, a las 10 de la mañana, sus reconocimientos gastronómicos de 2025 en la Escuela de Hostelería de Ibiza y Formentera.

El acto servirá para distinguir a diferentes representantes del sector primario y de la restauración de la isla. Tal y como anunció la institución gastronómica en diciembre de 2025, los premiados de esta edición son el restaurante Camí de Balàfia, la familia Marí Mayans, Ca n’Anneta, el chiringuito Es Xuclar, el Celler de Can Pere, Noho, Olivier Pérez y la frita de calamar.

Además, el premio a toda una vida dedicada al producto local y a la gastronomía se concederá, a título póstumo, a Juan Riera, conocido como ‘Aliso’.

Durante la ceremonia también se nombrará embajadores de la Academia a José Miguel Bonet y Alberto Pacheco, cocineros de los restaurantes Es Ventall y Es Fumeral, respectivamente. Ambos fueron elegidos por la institución gastronómica pitiusa, junto al Consell de Ibiza, la Real Academia de Gastronomía y la Embajada de España en Grecia, como representantes de la isla en la Semana Gastronómica de Ibiza en Atenas.

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera cuenta con la colaboración del Consell de Ibiza a través del programa Això Sí és d’Eivissa!