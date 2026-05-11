Literatura
Sergi Torró revela su mirada hostil a la degradación social con el poemario 'Suite de ses Figueretes'
La obra combina poesía e ilustración para levantar una mirada incómoda sobre las sociedades contemporáneas
El poeta, docente y traductor Sergi Torró presentará este viernes, 15 de mayo, a las 20 horas, en Can Ventosa, su libro 'Suite de ses Figueretes', publicado por Miquel Costa editor.
La presentación estará dirigida por Bernat Joan y contará también con la intervención del editor y del propio autor.
El volumen reúne un conjunto de poemas de carácter diverso, dotados de una imaginería rica y desbordante, a través de los cuales Torró expresa una mirada hostil ante el proceso de degradación constante de las sociedades humanas actuales.
Cuatro partes con poesía e ilustración
Suite de ses Figueretes está dividido en cuatro partes: 'Dandi', 'Presoner (vint-i-nou vietcongs i un sobrut)', 'Urbità' y 'Satrapia de l’Almaig (bonus track)'. El libro cuenta además con ilustraciones del artista visual Epi Neuraska.
Con esta publicación, Miquel Costa editor estrena la nueva colección de poesía 'Ull de bou'.
Sergi Torró nació en Ontinyent en 1971. Es docente, traductor y poeta, y licenciado en Filología Catalana por la Universitat de València. Su obra se inició con el poemario 'Derribos Arias i els dubtes insostenibles', Premio 25 de Abril Vila de Benissa. Posteriormente publicó 'Cançons de redempció', Premio Miguel Hernández; 'Visions provisionals', Premio Ibn Hazm de Xàtiva; y 'Magdala'.
A lo largo de su trayectoria ha participado en cómics, revistas literarias y diversos medios de comunicación con poemas, relatos, guiones de cómic, noticias, guiones de televisión, artículos de opinión y reportajes. También ha formado parte de distintos grupos musicales y artísticos y de tertulias literarias, además de intervenir en recitales, conciertos, festivales de poesía y homenajes.
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