El ibicenco Marc Cuevas inicia la cuenta atrás para su nuevo disco

El cantante y compositor ibicenco Marc Cuevas ha presentado ‘Dejémoslo así’, el último adelanto de su segundo disco, cuya publicación está prevista para el próximo mes de junio. La canción llega después de seis temas ya editados que también formarán parte del álbum, producido en Barcelona junto a Gerard Giner.

Con este nuevo trabajo, Cuevas refuerza una evolución artística marcada por el pop-rock accesible y emocional, con una clara vocación de directo y una identidad ligada a sus raíces ibicencas. El artista afronta esta etapa con banda propia y con la intención de consolidar una propuesta musical más definida.

La evolución de una etapa musical

“‘Dejémoslo así’ es mucho más que un lanzamiento puntual”, explica el cantante y letrista. “Supone la recta final de una etapa de madurez artística y de proyección pública en la que no quiero ser leído solo como un cantautor, sino como un artista joven con banda, repertorio propio, energía escénica y capacidad para conectar con públicos diversos”.

Imagen de Marc Cuevas en Barcelona, para su nuevo álbum. / Marc Cuevas

Cuevas, nacido en Ibiza en 2001, comenzó su relación con la música desde niño y dio un salto de visibilidad en 2016, cuando participó en la tercera edición de La Voz Kids. En 2018 publicó el ep ‘No Pasa Nada’, producido en Barcelona por Micky Forteza, productor vinculado a Jarabe de Palo. Más tarde, en 2024, editó su primer álbum, ‘Todo Esto’, presentado con aforo completo en la Sala Dreams de Madrid.

Instalado en Barcelona desde 2024, el músico trabaja ahora en su segundo álbum en Blind Records, estudio por el que han pasado artistas como Rigoberta Bandini, Izal, Iván Ferreiro, Love of Lesbian o Sidonie. Paralelamente, ha reforzado su propuesta en directo con una banda formada junto a Toni Coronado, David Keiper y Luis Iglesias, con la que ya ha ofrecido varios conciertos en Ibiza.

Retrato de Marc Cuevas por su nuevo álbum musical. / Marc Cuevas

La llegada de ‘Dejémoslo así’ abre la recta final antes de la publicación del nuevo disco, con el que Marc Cuevas afianza su presencia en la escena musical de Ibiza y Formentera y ampliar su recorrido en nuevos escenarios.