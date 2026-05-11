Hotel Aguas de Ibiza, el lujo sereno en un entorno privilegiado frente al mar

Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel es uno de los enclaves más atractivos de la isla para celebrar bodas. Destaca por lujo sereno, atención personalizada y un entorno privilegiado frente al mar. Ubicado en Santa Eulària, el establecimiento reúne varios de los ingredientes que buscan muchas parejas al organizar su enlace: vistas espectaculares, gastronomía de alto nivel, espacios versátiles y un equipo especializado que asesora durante todo el proceso.

La decoración y el escenario del enlace se adapta al gusto de los novios.

Uno de sus grandes reclamos es el rooftop, convertido en uno de los espacios más demandados para dar el ‘sí, quiero’ en un ambiente elegante y contemporáneo. La azotea, con impresionantes panorámicas sobre la bahía y el puerto de Santa Eulària, permite celebrar ceremonias civiles, cócteles al atardecer e incluso prolongar la fiesta bajo las estrellas. El Mediterráneo se convierte así en el fondo de una jornada diseñada para dejar huella tanto en los novios como en sus invitados.

Las vistas a la bahía de Santa Eulària es uno de los grandes atractivos de Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel. / .

Otra de las características del hotel es la posibilidad de organizar la preboda en sus instalaciones. Este formato, cada vez más solicitado, permite reunir a familiares y amigos en una celebración con un ambiente más distendido, sofisticado y con vistas privilegiadas. A ello se suma la original propuesta gastronómica del restaurante Maymanta, liderada por el chef Omar Malpartida. Sus menús tipo cóctel y sus creaciones convierten la experiencia culinaria en uno de los grandes atractivos del evento, con una cocina que conecta los Andes, el Pacífico y el Mediterráneo y aporta un matiz exclusivo a cualquier celebración.

La personalización es otra de las claves de Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel. Los novios cuentan con el apoyo de una wedding planner que asesora en cada detalle de la organización, desde la elección de espacios y la puesta en escena hasta la definición del menú o el desarrollo de todo el enlace. Ese acompañamiento profesional permite a la pareja centrarse en disfrutar de su boda con la tranquilidad de saber que cada detalle está en manos expertas.

Bienestar antes y después

El hotel suma además un spa y centro de belleza pensado para que la experiencia vaya mucho más allá del día de la boda. Las novias pueden preparar maquillaje, peluquería y tratamientos estéticos adaptados a su estilo, mientras que la pareja dispone también de momentos de bienestar antes y después del enlace. Entre los detalles que ofrece el establecimiento figuran masajes de cortesía y acceso a las instalaciones del spa, un valor añadido para comenzar esta nueva etapa en un entorno de calma y exclusividad.

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Suites para los novios, alojamiento para los invitados, gastronomía de autor, vistas inmejorables y asesoramiento integral convierten a Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel en una opción muy completa. Más que un escenario para bodas, el hotel propone una experiencia envolvente en la que hospitalidad, sostenibilidad y emoción se unen para crear recuerdos imborrables.