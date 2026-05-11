Una guía de kayak de Ibiza se topa con una "pequeña isla de residuos" en el mar: "Tenía una espuma súper densa que se quedó pegada al remo"

Una guía de kayak denunció este domingo por la mañana la presencia de una importante acumulación de basura flotante en el mar junto a s'Illa Grossa, frente al puerto de Ibiza. La monitora se encontró con los residuos durante una salida en kayak con niños del colegio Balàfia, en una actividad en la que también participaban alumnos de intercambio procedentes de Andorra.

Según relata la guía, al llegar a la zona les llamó la atención la presencia de dos manchas diferenciadas en el agua. Una de ellas estaba formada por restos de plástico y maderas que se habían agrupado hasta formar una especie de pequeña isla flotante. "Había cosas de plástico y maderas aglutinadas, como si se hubieran unido formando un grupito, una especie de isla de unos dos por dos metros", explica.

Sin embargo, lo que más le sorprendió fue otra mancha de mayores dimensiones, de unos 20 metros cuadrados, en la que se apreciaba una espuma muy densa. "Tenía una espuma súper densa y, cuando la tocabas, tenía una textura como aceitosa. Se quedó pegada al remo", detalla la guía.

En la zona se acumulaban restos de distinta naturaleza, desde cañas y maderas hasta plásticos, sacos, envases de yogur, piezas de plástico y zapatos. "Estaba mezclado todo: caña, plástico, un montón de sacos, yogures, piezas de plástico y zapatos", señala la monitora.

Basura flotando en el mar. / DI

Servicio de limpieza del litoral

La guía lamenta que este tipo de residuos acaben concentrándose en el mar y formando manchas visibles en zonas naturales y frecuentadas por actividades náuticas. "A veces te encuentras con esto, que debe venir de mar adentro y se une, como esas islas de basura que hay en el océano. Es una lástima", añade.

La imagen muestra una gran cantidad de residuos acumulados sobre la superficie del agua, junto a los acantilados de s'Illa Grossa, en un entorno habitualmente recorrido por kayaks y otro tipo de embarcaciones. La guía reclama la actuación del servicio de limpieza del litoral para retirar los restos. "Si pasa el barco de limpieza litoral lo podría sacar", afirma.